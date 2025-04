Katia Fallonne

Du tragique à l’utopie dans le théâtre politique contemporain

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 39, 2025

On rassemble ici des tragédies contemporaines qui illustrent un théâtre en crise, un théâtre en guerre et un théâtre de l'anthropocène. L'ouvrage traduit le mouvement par lequel le théâtre se reprend à espérer et échappe au paradigme de la catastrophe pour imaginer de nouveaux récits.

