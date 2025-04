Daniel-Henri Pageaux, Chemins de l'écriture. De la lecture à la théorie

Écrire l’ailleurs, l’autre, l’espace, certains lieux et, par voie de conséquence, écrire sur soi – sous forme de fictions, d’essais, de récits de voyage – tel est l’objet d’étude, simple et multiple, des articles rassemblés autour d’une métaphore : le chemin qui unit, en un même regard, écriture et lecture.

Le corpus est constitué par un éventail de textes contemporains, issus des littératures française, francophones et ibéro-américaines, offrant des noms devenus pour notre temps des classiques du XXe siècle (Morand, Ramuz, Jorge Amado, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, mais aussi Lévi-Strauss et Frantz Fanon) à côté d’autres, reconnus par la critique (Maryse Condé, Philippe Jaccottet, Natacha Appanah, Charif Majdalani).

Sept sections regroupent des questionnements propres à la littérature comparée quand elle se tourne vers les rapports entre littératures et cultures : images de l’autre, voyages, espaces, médiations, évolution du genre romanesque, thèmes et idées.

Une dernière section offre des perspectives méthodologiques et théoriques selon deux axes complémentaires : rendre compte des approches mises en œuvre et légitimer les lectures pratiquées au nom d’un principe, simple et contraignant : celui d’une critique nommée « recréante » où le trajet de la lecture – autre figuration du chemin – s’approche idéalement du projet de l’écriture.

Daniel-Henri Pageaux est professeur émérite de littérature générale et comparée à la Sorbonne Nouvelle/Paris III. Membre correspondant de l’Académie des sciences de Lisbonne, il est co-directeur de la Revue de Littérature comparée.

Version PDF : e-EAN 9782745362568. 42 EUR TTC.