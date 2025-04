"Harpman, Nothomb, Ostachowicz e le distopie della razza". Conf. de Francesca Dainese (Padoue)

Conférence de Francesca Dainese, dans le cadre du séminaire "Richesses de la Francophonie : textes et patrimoines culturels des littératures francophones"

Francesca Dainese est chercheuse post-doctorale à l’Université de Padoue et boursière de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah de Paris. Sa communication explore la représentation des questions raciales et mémorielles dans trois œuvres dystopiques contemporaines : Moi qui n’ai pas connu les hommes (1995) de Jacqueline Harpman, Acide sulfurique (2005) d’Amélie Nothomb et La Nuit des juifs vivants (2012) d’Igor Ostachowicz. À travers des récits où l’altérité devient un enjeu de survie ou de conflit, ces auteurs interrogent les mécanismes de racialisation, d’exclusion et de réécriture de l’histoire. Chez Harpman, l’effacement des différences dans un monde post-apocalyptique révèle une violence sourde ; Nothomb, dans une fable guerrière, déconstruit les hiérarchies raciales ; Ostachowicz, par l’horreur grotesque, confronte la Pologne à son antisémitisme refoulé. En comparant ces trois visions dystopiques, l’étude met en lumière comment la littérature contemporaine utilise la fiction spéculative pour critiquer les utopies raciales du passé et les fractures mémorielles du présent.

Dans le cadre du Séminaire, la Bibliothèque Beato Pellegrino présente une exposition bibliographique dédiée à la littérature italo-belge, clôturée le 8 mai par une ultime rencontre avec l'auteur belge Jan Baetens.

Jeudi 24 avril 2025 – 16h30

Meeting Room de la Bibliothèque Beato Pellegrino

Informations : marika.piva@unipd.it | francesca.dainese@unipd.it