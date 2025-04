Le Moyen Français, n° 94 : "Voyages réels et imaginaires" (Actes du VIIIe colloque de l'AIEMF, Lafayette College, 2021)

Table des matières

Les voyages maritimes dans les Miracles de Nostre Dame de Jean le Conte

Elisabetta Barale

Gender and Travel in Octovien de Saint-Gelais’ XXI Epistres d’Ovide. Textual and Visual Translations of Departures

Cynthia J. Brown

The 1st-Person Voice of the Traveller in Marco Polo and John Mandeville

Kevin Brownlee

Quand le Huon en prose révise l’image du monde et les moyens de le parcourir

Caroline Cazanave

Le monde des héros-voyageurs au XVe siècle. Toponymie, itinéraires et description géographique dans l’Ovide moralisé en prose (version brugeoise)

Stefania Cerrito

Deux voyages en un. Octovien de Saint-Gelais et le problème du bivium

François Cornilliat

Les « voyages » des Rhétoriqueurs. Un genre entre narratio et laudatio

Ellen Delvallée

Quelques problèmes relatifs à la description des realia dans les récits de voyage (1490-1550)

Marie-Christine Gomez-Géraud

Ascending the Mountain in Antoine de La Sale’s Paradis de la Reine Sibylle The Mental Pilgrimage at the Heart of a Secular Text

S.C. Kaplan

Naufrages et captures par des pirates. Les tourmentes et fortunes de mer dans la littérature romanesque bourguignonne du XVe siècle

Matthieu Marchal

La Nef des folz (1497) de Pierre Rivière. Quand le voyage est objet de méfiance

Anne-Laure Metzger-Rambach

La Fleur des estoires de la terre d’Orient illustrée. Étude de miniatures dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 2810

Priscilla Mourgues

La langue de l’Autre dans le Voyage d’Outremer de Bertrandon de la Broquière

Sandra Otte

« Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ». Voyage, altérité et satire dans la première Renaissance en France

Bernd Renner