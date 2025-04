Questionner le genre : pratiques, représentations et savoirs (UVSQ Paris Saclay)

« Questionner le genre : pratiques, représentations et savoirs » (Versailles & en ligne)

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée d’étude « Questionner le genre : pratiques, représentations et savoirs » que nous organisons à l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines le 15 mai 2025 (Campus Guyancourt).

L’accès à l’événement ou l’inscription à la visioconférence se fait sur inscription par l’intermédiaire du formulaire suivant : https://forms.gle/yJfdC681WueM71AT7

Cette journée d’étude se donne pour objectif de rassembler des doctorant.e.s, jeunes chercheuses et chercheurs, autour d’une question transversale dynamique et particulièrement actuelle. Elle propose de questionner les pratiques liées au genre dans toute leur diversité : d’une part, de manière transhistorique et internationale sur des pratiques données ; d’autre part, de manière réflexive sur les pratiques des recherches universitaires.

Vous trouverez le programme détaillé ci-dessous.

Programme

9h30 - Accueil et café

10h - Introduction générale

Qu’est-ce que le genre fait aux pratiques ? Objets, représentations, activités

10h15 - Terry Ozanne (CY Cergy Paris Université) : Sapeuse-pompière ou femme sapeur-pompier ? Genre, représentations et intégration dans une activité masculine au XXe siècle

10h45 - Elisa Gicquiaud (Université de Laval (Canada)) : Le genre au service de la (re)production des hiérarchies professionnelles dans le champ judiciaire québécois

11h15 - Pause

11h30 - Fabrice Deroissart (Institut Catholique de Paris) : L’accompagnement LGBTQ+ dans l’enseignement secondaire catholique : sortir de l’indifférence

12h - Héloïse Russel-Holland (Université Paris-Saclay et Université du Québec) : Travail domestique et “dés/hétérosexualisation” : pratiques et représentations de genre dans les couples lesbiens

Discutantes de la séance : Armelle Dubois-Nayt (UVSQ), Cécile Coquet-Mokoko (UVSQ), Brigitte Rollet (UVSQ, Sciences-Po Reims), Laure-Caroline Semmer (New York University Paris, UVSQ)

12h30- Pause déjeuner

Où se loge le genre dans les pratiques de recherche ?

14h - Conférence introductive par Yves Laberge (Université d’Ottawa) : Théoriser sociologiquement sur le genre et sur les théories Queer

14h30 - Justine Audebrand (Université de Poitiers) : Questionner le genre de l’écrit dans les correspondances du VIe siècle

15h - Pause

15h15 - Marie Chemin (Université Paris Nanterre) et Ludivine Leveau (Université Lyon 2) : Le genre en ethnographie : un outil de questionnement des pratiques de recherche

15h45 - Emma Roques (Université Paris Nanterre) : Le Women's Art History Collective (1973-1975) : pratiques féministes en histoire de l'art

Discutantes de la séance : Armelle Dubois-Nayt (UVSQ), Hélène Marquié (Université Paris 8), Cécile Coquet-Mokoko (UVSQ), Brigitte Rollet (UVSQ, Sciences-Po Reims)

Table ronde participative

16h15 - Thématique : Le genre : un axe transversal commun à toutes les disciplines ?

17h - Conclusion

Invité : Yves Laberge (Université d’Ottawa)

Comité d’organisation (UVSQ) : Coline Dupuis, Clara Granieri, Sami Olive, Wenxin Qi, Maya Raulot-Dinh

Comité scientifique : Anne-Claude Ambroise-Rendu (UVSQ), Cécile Coquet Mokoko (UVSQ), Esther Cyna (UVSQ), Raphaël Ehrsam (Sorbonne Université), Celia Keren (UVSQ), Anatole Le Bras (UVSQ), Pauline Lemaigre Gaffier (UVSQ), Hélène Marquié (Université Paris 8), Armelle Nayt (UVSQ), Rebecca Rogers (Université Paris 8), Brigitte Rollet (UVSQ, Science-Po Reims), Laure-Caroline Semmer (Science-Po)

