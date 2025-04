Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, n° 15-16 : "L’amitié de Saint-Pol-Roux & Théophile Briant. Correspondance inédite"

Le Prix de poésie du Goéland, Saint-Pol-Roux & les plumes du Goéland, Vie et mort de Saint-Pol-Roux le Magnifique par Théophile Briant.

Textes recueillis, présentés et annotés par Mikaël Lugan, précédés d’une introduction par Dominique Bodin.

Le Bulletin n° 15-16 est consacré à l’amitié tardive – à la fois lumineuse et crépusculaire – du Magnifique et de Théophile Briant, passé à la postérité pour son Saint-Pol- Roux publié en 1952 dans la célèbre collection des « Poètes d’aujourd’hui » de Seghers. Crépusculaire, car elle intervient alors qu’il reste à Saint-Pol-Roux moins d’un lustre à vivre et qu’un monde se délite. Lumineuse, car, tout au long des quatre années qu’elle dura, elle s’inscrit tout entière sous le double signe de la poésie et de la jeunesse. Membre constitutif de la récente Académie Mallarmé, qu’il présidera l’année suivante, à la mort de Vielé-Griffin, et président déjà, depuis sa création en 1924 par Auguste Bergot, du jury des Jeux floraux de Bretagne, c’est tout naturellement que Briant demanda à Saint-Pol-Roux d’accepter de nouveau ce titre lorsque fut institué, en 1937, le prix de poésie du Goéland. Et c’est avec enthousiasme que le poète de 76 ans accepta cet honneur et cette charge puisqu’il s’agissait là encore de découvrir l’avenir de la poésie et de parvenir « à la glorification de l’ingénuité sur l’ingéniosité, de la vertu d’ignorer sur le péché de savoir ». Et n’était-il pas justement, lui, le plus ingénu, le plus orgueilleusement naïf des poètes ?

Rapidement s’instaura entre les deux hommes une fraternité poétique que ce Bulletin entreprend de documenter en réunissant l’épistolaire inédit composé de 15 lettres adressées par Saint-Pol-Roux à Briant, le « Prélude » que le Magnifique donna à l’Anthologie des poètes du Goéland (1938), des comptes rendus des trois prix qu’il présida en 1937, 1938 et 1939, les articles que les « plumes » du Goéland, la revue fondée par Briant en 1936, consacrèrent par-delà sa disparition au poète, et le texte inédit de Vie et mort de Saint-Pol-Roux le Magnifique, « évocation radiophonique » composée par Théophile Briant et diffusée le 22 février 1953 sur les ondes du Programme National.

Ce Bulletin est illustré de plusieurs photographies rares ou inédites du poète et des jurés du prix du Goéland prises lors des délibérations de décembre 1937, 1938 et 1939. Les textes ont été recueillis, présentés et annotés par Mikaël Lugan. Dominique Bodin, spécialiste de Théophile Briant, en a rédigé la savante et riche introduction.

