Florian Besson, William Blanc, Christophe Naudin, Dix questions sur les croisades

La croisade. Un mot célèbre, qui brasse immédiatement un imaginaire à la fois flou et précis : on voit des chevaliers en armures, arborant de grandes croix rouges, on pense à Antioche, à Acre, à Jérusalem, on invoque Godefroy de Bouillon et Saladin, Louis IX et Richard Cœur de Lion. Les Templiers apparaissent aussitôt, tout comme les cathares.

Il faut dire que la mémoire de ces expéditions médiévales n’a jamais disparu : devenues des légendes dès le XIIIe siècle, les croisades n’ont cessé d’être mises en vers et en chansons, d’être représentées sur des tableaux ou des scènes de théâtre, avant d’être réinventées au cinéma ou dans des jeux vidéo.

À la différence d’autres moments ou figures historiques, il n’y a jamais eu d’éclipse de la croisade. Et pourtant, force est de constater qu’il existe peu de livres en français qui soient accessibles au grand public.

Poussés par ce constat – qui, vu combien les croisades sont fréquemment convoquées et instrumentalisées dans l’espace public, soulève un véritable manque –, les trois auteurs proposent un texte clair, concis et illustré en dix entrées.

Florian Besson, William Blanc et Christophe Naudin sont historiens du Moyen Âge et spécialistes de ses représentations contemporaines.