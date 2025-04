"Par-delà "nature", "hors-" ou "contre-natures" : l'émergence textuelle des homosexualités masculines entre science, esthétique et éthique (1869-1924)". Conf. de B. Guest (séminaire Identités plastiques, en Sorbonne)

Conférence de Bertrand Guest

Maître de conférences en Littérature générale et comparée à l'Université d'Angers

« Par-delà "nature", "hors-" ou "contre-natures" : l'émergence textuelle des homosexualités masculines entre science, esthétique et éthique (1869-1924) ».

Il s’agira au cours de cette séance de relater un questionnement en cours de construction, au croisement de l’épistémocritique, de l’écocritique, des études queer et du comparatisme littéraire, concernant la façon dont émerge, dans un ensemble de textes et discours européens à la charnière des XIXe et XXe siècles, un débat contradictoire sur la façon de comprendre les sexualités « déviantes » ou dissidentes dans le continuum évolutif d’une « nature » en pleine redéfinition. Entre textes privés et publics, pro et contra, entre discours au sujet d’autres et discours des personnes concernées, aux prétentions scientifiques et/ou morales variables et aux visées distinctes, comment relire ce passé si proche à travers les débats et concepts contemporains, et réciproquement?

Bertrand Guest est maître de conférences en Littérature générale et comparée à l’Université d'Angers (membre du 3LAM, membre associé de Fablitt, Paris 8). Il est l’auteur de Révolutions dans le cosmos. Essais de libération géographique : Humboldt, Thoreau, Reclus (Classiques Garnier, 2017), a co-dirigé le n°13 de la revue Essais, « Écologie & Humanités » (avec Fabien Colombo et Nestor Engone Elloué) en 2018, ainsi qu'en 2024 avec Laurence Dahan-Gaida, le n°25 de la revue Epistémocritique, consacré aux "Généalogies de la nature". À partir de travaux éco- et épistémo-critiques sur les relations entre savoirs, politique et littérature, en particulier dans les formes de l’essai, du XIXe siècle à nos jours, il travaille plus récemment à croiser écocritique et perspectives queer, la question du terrestre et celle des homosexualités masculines en particulier, dans l’idée d’interroger les mémoires littéraires européennes, rétrospectivement de nos jours vers le XIXe siècle.

Le séminaire « Identités plastiques » touche aux questions d'hybridité, de bizarrerie par rapport à une norme (queerness), de frontières flottantes ou poreuses, telles qu'elles se font jour en littérature et dans les arts. Mettant en jeu différents champs de recherche, comme les études de genre ou l’écopoétique, il interroge, au fil des interventions, les catégories identitaires destinées à classer le monde, les êtres, les langues et les disciplines académiques qui les appréhendent.