Vulgaire, vulgarité, vulgariser dans la littérature et les arts, XIIIe-XXIe s. (Univ. Grenoble Alpes)

Journées doctorales du laboratoire Litt&Arts – Université Grenoble Alpes

VULGAIRE, VULGARITÉ, VULGARISER

dans la littérature et les arts (XIIIe-XXIe siècles)

Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2025

À l’occasion de la dixième édition de leurs journées doctorales annuelles, les doctorantes et doctorants de l’UMR 5316 Litt&Arts ont invité leurs collègues d’autres laboratoires et universités à se pencher sur les rapports que les notions de vulgaire, de vulgarité et de vulgarisation entretiennent avec les arts et la littérature. En effet, ces trois termes n’ont pas seulement en partage une étymologie commune (vulgaris, en latin : « qui concerne la foule, commun, général »), ils ont aussi connu des variations sémantiques analogues, pour partie liées à l’évolution des médias, de la littérature et des arts.

Les interventions s'étendront ainsi des pratiques de vulgarisation des savoirs aux enjeux de la vulgarité dans la littérature et les arts visuels, tout en abordant les questions liées à la vulgarisation scientifique à travers la littérature et les arts. En s’inscrivant dans ces réflexions actuelles qui traversent les arts et les sciences humaines, les doctorantes et doctorants issus de divers horizons réfléchiront à ces enjeux et partageront leurs analyses et travaux de recherche.

Dans le prolongement de ces réflexions, une rencontre avec Vincent Laisney (Maître de conférence HDR, Université Paris Nanterre), auteur des Tribulations d’un chercheur en littérature (CNRS Éditions, 2025), viendra nourrir les échanges autour des pratiques de recherche en sciences humaines.

—

PROGRAMME DES JOURNÉES

JEUDI 15 MAI 2025

9 h 30. Accueil des participants et introduction

Session 1. Traduire, actualiser, vulgariser

10 h. Baptiste Rocher (Université Grenoble Alpes)

« Le Trésor (c. 1260) de Brunetto Latini : synthétiser le savoir en langue vulgaire »

10 h 40. Louis Pineau (Université Lumière Lyon 2)

« Vulgariser le Moyen Âge : les modernisations de textes médiévaux autour de la Bibliothèque universelle des romans (1775-1789) »

11 h 20. Lisa Gurini (Université Marie et Louis Pasteur)

« Actualiser, est-ce “prendre les gens pour des idiots” ? Réflexions autour des costumes dans les mises en scène contemporaines d’œuvres baroques »

12 h. Pause déjeuner

Session 2. Vulgarité et modernité

14 h. Francesca Rondinelli (Université Grenoble Alpes)

« Georges Henein : la langue de “la mêlée” contre la littérature des “salauds” »

14 h 40. Hyeonjun Kim (Université Grenoble Alpes)

« Vulgarité du romanesque ? Le lyrisme moderne dans l’œuvre surréaliste d’Aragon »

15 h 20. Pause

15 h 40. Mariam Veliashvili (Université Grenoble Alpes)

« Entre vulgarisation et vulgarité : l’urbanisation et la modernité dans les chroniques urbaines de l’entre-deux-guerres »

16 h 20. Ilef Zaafrane (Sorbonne Université)

« Vulgarité et indécence dans la représentation de la mort chez Gabrielle Wittkop »

17 h. Pause

Session 3. Vulgariser la recherche en littérature

17 h 20. Rencontre avec Vincent Laisney (MCF HDR, Université Paris Nanterre), auteur des Tribulations d’un chercheur en littérature (CNRS Éditions, 2025).

VENDREDI 16 MAI 2025

9 h 15. Accueil des participants

Session 4. Vulgarités poétiques

9 h 30. Jacques Marckert (Université Clermont Auvergne)

« Alphonse de Lamartine, un poète impoli ? »

10 h 10. Koffi Emmanuel Yeboua (Université Jean Monnet Saint-Étienne)

« Le poète dans la rue : l’usage du langage de la rue »

10 h 50. Pause

Session 5. La vulgarité à l’écran

11 h 10. Camille Cellier (Université de Caen Normandie)

« De la politique et de l’esthétique du F-Word dans le cinéma anglo-saxon : de fucking enjeux filmiques »

11 h 50. Gabin Brouant (Université de Sherbrooke)

« La vulgarité en action : analyse de la vulgarité comme élément de jouabilité dans South Park The Stick of Truth »

12 h 30. Pause déjeuner

Session 6. Vulgariser par l’image

14 h. Clara Zajdela (Université Grenoble Alpes)

« Peindre les manifestations de Dieu au XVIIe siècle : vers une “vulgarisation” de la phénoménologie du surnaturel par l’image ? »

14 h 40. Claire Jouy (Université Lumière Lyon 2)

« Les artistes attachés du Muséum au service de la vulgarisation des sciences naturelles auprès de la société : des vélins scientifiques aux projets éditoriaux illustrés »

15 h 20. Thibaut Neveu (Université Grenoble Alpes)

« Vulgarisation scientifique et technique dans les journaux de bande dessinée en France et en Italie (1945‑1968) »

—

Comité d'organisation

Élie Génin (doctorant en langue et littérature françaises du XVIe siècle, UGA, Litt&Arts)

Jeanne Montanvert (doctorante en littérature française contemporaine, UGA, Litt&Arts)

Mariam Veliashvili (doctorante en littérature générale et comparée, UGA, Litt&Arts)

—

Comité scientifique

Laurent Demanze (professeur de littérature contemporaine, UGA, Litt&Arts)

Corinne Denoyelle (maîtresse de conférences HDR en langue et littérature françaises médiévales, UGA, Litt&Arts)

Isabelle Krzywkowski (professeure de littérature générale et comparée, UGA, Litt&Arts)

Maud Lecacheur (maîtresse de conférences en création littéraire contemporaine, UGA, Litt&Arts)

Pascale Mounier (professeure de rhétorique et littérature française du XVIe siècle, UGA, Litt&Arts)

Vincent Sorrel (maître de conférences en études cinématographiques, UGA, Litt&Arts)