Festival "Plumes de Presse". Journalisme, enquêtes et littérature du réel (Montpellier)

Depuis une quinzaine d’années, les rentrées littéraires sont marquées par des ouvrages d’écrivains-journalistes ou de journalistes-écrivains et par les prix littéraires qui leur sont souvent attribués. La littérature française s’ouvre de plus en plus à un genre littéraire qui semblait l’apanage des États-Unis : la non-fiction. Parallèlement, la presse écrite, entrée en crise au moins depuis le développement d’Internet, cherche une légitimité dans le développement de nouvelles écritures. Enfin, en France, sont apparus aussi bien du côté de la presse, de la production éditoriale que du web, des dispositifs hybrides se rattachant à la fois à la littérature et à l’information : des mooks, des bd-reportages, des sites de journalisme narratif, des maisons d’édition…

C’est à ces phénomènes et à d’autres qui font bouger la frontière depuis longtemps poreuse entre journalisme et littérature que se consacre le festival Plumes de presse, à travers des expositions, des rencontres, des activités ludiques, des projections, des dédicaces, des conférences, des ateliers.

Ce festival bénéficie d'un partenariat avec la Comédie du Livre-10 jours en mai, avec le journal Libération et la librairie Sauramps.

MARDI 13 MAI 2025

Journée d’étude « Les magazines de polar en France (1945-1989) : perspectives historiques, culturelles et médiatiques »

Salle Kouros, Saint-Charles 2, université de Montpellier-Paul Valéry

Cette journée organisée par Annabelle Marion (ANR Polarisation) et Yoan Vérilhac (Nîmes Université, RIRRA21), est ouvert au public.

9h30-10h45 - Session 1 : Discours critiques sur le polar

Dominique Jeannerod : « Igor Maslowski juge (et partie) du débat critique sur le roman noir en France »

Julien Schuh : « Explorer le discours critique sur le polar dans la presse spécialisée grâce à l’IA »

11h-12h15 - Session 2 : Des tendances du polar au prisme des revues

Luca Di Gregorio : « Le polar argotique dans la presse spécialisée avant 1968 »

Sybila Guénau : « Le néo-polar dans la presse : étude comparative des représentations entre la presse généraliste et les revues spécialisées et de leur rôle dans la postérité du genre »

14h-15h15 - Session 3 : Sociabilités et communautés d’amateurs

Jacques Migozzi : « François, Michel, Alain et les autres : Polar au cœur de la fabrique française du polar »

Annabelle Marion : « Mémoire et érudition de la littérature policière en France dans les fanzines et bulletins d’amateurs »

15h30-16h45 - Session 4 : Ouvertures transmédiatiques et transnationales

Yoan Vérilhac : « Déclinaisons multimédiatiques du polar dans les magazines spécialisés »

Sabine Coudassot-Ramirez : « Les polars hispanophones dans la presse spécialisée »

MERCREDI 14 MAI 2025 : POLARS, ENQUETES ET JOURNALISME

Journée organisée avec le soutien de l’ANR Polarisation et enpartenariat avec Gallimard pour les 80 ans de la Série Noire. Cette journée se tiendra à l'auditorium (Espace saint-Charles 2).

En France, l’invention du roman réaliste coïncide avec l’essor du fait divers tandis que les premiers romans policiers français sont écrits par des chroniqueurs judiciaires et des reporters. Ce lien originel s’est-il maintenu jusqu’à aujourd’hui ? Quelles formes d’enquêtes sont pratiquées par les auteurs de polars ? Cette année, le projecteur sera particulièrement tourné vers la Série Noire, cette collection mythique créée par Marcel Duhamel en 1945 et qui fête donc aujourd’hui ses quatre-vingts ans.

Pendant le festival seront organisées des parties géantes de Poisonville, un jeu créé par Gallimard pour les 80 ans de la Série Noire. Des livres et des jeux à gagner. (Sur inscription sur le site web : https://plumesdepresse.www.univ-montp3.fr)

14 h : La Série Noire d’hier et d’aujourd’hui



avec Stéfanie Delestré, directrice de la Série Noire chez Gallimard, rencontre animée par Nicolas Le Flahec et Natacha Levet

Spécialiste reconnue des littératures policières, Stéfanie Delestré est depuis 2017 directrice de la Série Noire. Elle reviendra sur l’histoire et l’actualité de cette prestigieuse collection qui fête cette année ses 80 ans.

15h30 : Autour de Jean-Patrick Manchette

avec Nicolas Le Flahec (auteur de Jean-Patrick Manchette : écrire contre), rencontre animée par Marie-Ève Thérenty

Trente ans après sa disparition, Jean-Patrick Manchette continue à être lu, adapté et commenté. La publication de Jean-Patrick Manchette : écrire contre offre l’occasion de parcourir son œuvre mais aussi d’interroger ses liens avec la presse.



16h30 : Figures de l’enquêteur

avec Thomas Bronnec (Coliseum, 2024) et Marin Ledun (Henua, 2025), auteurs de la Série Noire, rencontre animée par Natacha Levet

Dans leur quotidien comme dans leurs romans publiés à la Série Noire, Thomas Bronnec et Marin Ledun s’intéressent aux médias. Ils évoqueront les rapports qu’ils entretiennent avec la notion d’enquête, aussi bien dans le processus d’écriture que dans l’intrigue.

18h00 : En quête

avec Séverine Chevalier (Théorie de la disparition, Manufacture des livres, 2025) et René Fregni (La Fête des mères, Joëlle Losfeld, 2025), rencontre animée par Nicolas Le Flahec

Séverine Chevalier est romancière aux éditions La Manufacture de livres, où elle vient de publier Théorie de la disparition. René Frégni a écrit, aux éditions Gallimard, de nombreux récits nourris par des souvenirs de rencontres, de voyages ou de lectures, dont Minuit dans la ville des songes en 2022. Ces deux voix de la littérature française, qui se nourrissent de l'univers du roman noir avec une grande liberté, raconteront comment, grâce à l’écriture, l’enquête peut parfois prendre des allures de quête.



JEUDI 15 MAI 2025 : REPORTAGE ET BANDE DESSINEE

Auditorium (espace Saint-Charles 2)

Le reportage graphique constitue une des formes contemporaines les plus inventives de la non-fiction journalistique. Il perpétue un long compagnonnage entre presse et bande dessinée puisque cet art est né au creux du journal au XIXesiècle et qu’en même temps semblent aussi s’y réinventer aujourd’hui à la fois la tradition du grand reportage et celle de l’enquête d’investigation, avec ses scoops.

14h : Scoops en stock

avec Amélie Mougey, directrice de Reporterre et Inès Léraud, journaliste et scénariste, rencontre animée par Sylvain Venayre et Éric Villagordo

Longtemps pilotée par Amélie Mougey, La Revue Dessinée est l’un des organes de presse les plus atypiques du journalisme français. Elle délivre depuis 2013 une information critique et engagée avec le regard singulier de la bande dessinée. Édités par La Revue dessinée (et Delcourt), Les Algues vertes et Champs de bataille de la journaliste Inès Léraud sont deux témoignages hors normes de ce que peut le journalisme graphique.

15h30 : Terre et mers : que peut la bande dessinée ?

Avec Étienne Davodeau et Emmanuel Lepage, dessinateurs et scénaristes, rencontre animée par Benoît Mitaine et Sylvain Venayre

Avec des œuvres à succès comme Rural !, Les Mauvaises gens ou Les Ignorants, Étienne Davodeau est l’un des précurseurs et principaux artisans de la popularisation de la bande dessinée de non-fiction. Cet arpenteur du terroir, du territoire (Loire), de la petite et de la grande histoire, continue d’explorer la veine documentaire, (auto)biographique, historique ou politique.

Dessinateur au pied marin à bord du Marion Dufresne en partance pour les îles de la Désolation ou la Terre-Adélie, ou embarqué avec Edmond Baudoin pour le désert d’Atacama (Au pied des étoiles), Emmanuel Lepage est un voyageur au long cours, un reporter amateur qui part sur des terres parfois australes, souvent hostiles, face à la tempête ou face à la catastrophe industrielle comme ce fut le cas à Tchernobyl en 2008 (Un Printemps à Tchernobyl).



20h00 : Soirée « Faits divers » au Cinéma Diagonal (salle 2, rue de Verdun, Montpellier)

Le festival « Plumes de Presse. Journalisme, Enquêtes et littérature du réel » s’associe le temps d’une soirée avec « D’un regard l’autre – Cycle Littérature et Cinéma documentaire » : une programmation de documentaires suivis de rencontres et d’échanges avec des cinéastes du réel et des écrivains, pour faire dialoguer les mots et l’image et confronter les arts de la narration.

Insoupçonnable, l’affaire du Grêlé, épisodes 1 et 2 de la série docu-fiction d’Elie Wajeman, d’après Patricia Tourancheau.

Rencontre avec Patricia Tourancheau, journaliste, autrice et réalisatrice, et Alice Géraud, autrice du livre-enquête Sambre et scénariste de la série adaptée.

L’affaire du Grêlé a hanté la police criminelle pendant trente-cinq ans. Daniel Zagury, psychiatre expert en tueurs en série, se passionne pour ce cold case français récemment résolu. Et en particulier pour le tueur, indétectable… insoupçonnable. Une série docu-fiction adaptée des travaux de la journaliste Patricia Tourancheau.

VENDREDI 16 MAI 2025 : NON-FICTION, JOURNALISME ET LITTERATURE D'ENQUETE

Auditorium (espace Saint-Charles2)

11h00 Atelier d’écriture « Faits divers »

(gratuit, sur inscription, durée 1H30), animé par Emmanuelle Laboureyras

Venez découvrir comment créer une intrigue policière à partir de faits divers ! Créez vous-même votre récit en vous basant sur des extraits d'archives judiciaires et faites surgir votre futur roman policier !

Pour vous inscrire, allez sur le site : https://plumesdepresse.www.univ-montp3.fr/fr/rencontres-2025

11h00 : L’Histoire en perspective(s), avec Laurent Binet, rencontre animée par Nicolas Le Flahec

Dès la publication de HHhH en 2010, Laurent Binet a marqué les esprits : prix Goncourt du premier roman, ce livre a été traduit dans près de quarante langues et adapté au cinéma. Ce roman indique aussi un goût pour l’Histoire et la documentation, qui se confirme avec La Septième fonction du langage (prix Interallié et prix du roman Fnac), Civilizations (Grand prix du roman de l’Académie Française) et Perspective(s) (Prix du roman historique). Laurent Binet reviendra sur ces romans qui, en prenant souvent la forme d’enquêtes, éclairent à la fois notre passé et notre actualité.

14h00 : Comment raconter une vie... de journaliste ?

Avec Sarah Al-Matary (Deux célèbres inconnues. Le mystère Jeanne Weil(l), 2024) et Adeline Wrona (Émile de Girardin. Le Napoléon de la presse, 2025), rencontre animée par Marie-Ève Thérenty.

Un biographe se pose mille questions : Comment intéresser mon lecteur ? Qu’ai-je le droit d’inventer ? Quelle est ma place dans cette histoire ? Hasard des rentrées littéraires : alors que Sarah Al-Matary faisait la lumière sur Dick May, une des premières femmes journalistes, Adeline Wrona publiait la biographie remarquée d’Émile de Girardin, immense patron de presse du XIXe siècle. Toutes deux se sont affrontées à la gageure d’écrire leurs biographies comme des romans mais sans fiction.



15h30 : Des faits qui ne font pas diversion

avec Patricia Tourancheau (fait-diversière et auteure au Seuil) et Marika Mathieu (journaliste et auteure de L’Impuni : Histoire d’un déni collectif, StudioFact, 2025), rencontre animée par Marie-Astrid Charlier

Certains faits divers peuvent nous fasciner parce qu’ils sont l’expression des imaginaires sociaux qui traversent à un moment donné une société. La journaliste Marika Mathieu publie une longue enquête sur la plus importante affaire de pédocriminalité jamais jugée en France, l’affaire Joël Le Scouarnec. Patricia Tourancheau, la plus célèbre fait-diversière de France, longtemps journaliste à Libération, revient sur quelques affaires qui l’ont marquée, en trente ans de métier.

17h00 : Jeter un pavé dans le réel

Avec Philippe Jaenada (La Désinvolture est une bien belle chose, Mialet-Barrault, 2024) et Grégoire Bouillier (Le Syndrome de l’Orangerie, Flammarion, 2024), écrivains. Rencontre animée par Adeline Wrona

Philippe Jaenada et Grégoire Bouillier qui partagent un goût certain pour le fait divers, une pratique souvent humoristique de la digression et la volonté d’écrire sur les autres, mais à partir d’un moi qui se raconte aussi, sont aujourd’hui à la tête de deux œuvres impressionnantes. Cet automne, Philippe Jaenada a publié le portrait des « Moineaux », une bande de jeunes qui ont brûlé leur vie par les deux bouts dans les années cinquante. Quant à Grégoire Bouillier, sidéré et même angoissé par Les Nymphéas, il a entrepris une grande enquête sur les secrets de la série de peintures de Claude Monet.



Dédicaces et vente de livres

Les livres des intervenants seront disponibles sur place. Un temps de dédicace organisé par la librairie Sauramps sera prévu après chaque rencontre.

Nuit et jour : Crime, amour et sensation. Autopsie d’un groupe de presse sensationnaliste dans les années cinquante.

Exposition 12-29 mai 2025 / Salle Médicis, Saint-Charles 2

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi : 11H-14H ; 17H-19H

Mercredi, vendredi, samedi : 11H-17H

Nuit et Jour, c’est avant tout trois magazines qui ont marqué les esprits des lecteurs d’après-guerre : Détective, par ses crimes, Radar pour ses images chocs, et Rêves avec ses romans-photos sentimentaux.

Cette exposition propose une plongée dans le quotidien et la culture des années cinquante grâce à cette presse populaire et montre comment ces magazines sont annonciateurs de nombre de dispositifs médiatiques contemporains.

Vous pouvez visiter l’exposition librement ou sous la forme de visites ludiques (des ateliers de création et une soft murder party). L’exposition et les visites dureront jusqu’au 29 mai 2025.

L’exposition est équipée d’un parcours audio-guidé. Pour l'inscription aux visites ludiques, rendez-vous sur le site : https://plumesdepresse.www.univ-montp3.fr/fr/informations-pratiques/inscriptions

Lieu du festival : Université de Montpellier Paul Valéry

Site Saint-Charles, Place Albert 1er, 34090 Montpellier.

Tramway

Ligne 1 : Place Albert 1er- Saint-Charles

Ligne 4 : Albert 1er - Cathédrale.