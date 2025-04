Terre et pouvoir en Écosse. Histoire, droit et environnement (Paris)

Terre et pouvoir en Écosse : Histoire, droit et environnement

Colloque international de deux jours

Où : Paris, Université Paris-Panthéon-Assas, salle des Conseils

Quand : 26-27 juin 2025

Qui : Université Paris-Panthéon-Assas (Centre d'Études et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques, CERSA, CNRS UMR 7106) et Université de Picardie Jules Verne, Amiens (équipe CORPUS)

L'objectif de cette conférence internationale et pluridisciplinaire de deux jours est d'explorer les préoccupations actuelles en matière de réforme foncière dans ses contextes sociaux, culturels, juridiques et environnementaux. Ce colloque se propose de rassembler des spécialistes de diverses disciplines, notamment l'histoire, la géographie, le droit, la littérature, les sciences politiques, l'économie, la sociologie et les arts, ainsi que des spécialistes de l'environnement et du changement climatique, afin d'explorer les interactions entre la terre et le pouvoir en Écosse selon trois axes principaux :

- Histoire : racines historiques et symboliques de la terre et de l'identité/du pouvoir en Écosse, et leurs implications passées et contemporaines, l’usage ou le mésusage de l'histoire pour revendiquer ou conserver des droits, l'histoire des paysages écossais dans l'art et la science, l'histoire de l'environnementalisme en Écosse,

- Le droit : le droit foncier et la réforme des politiques foncières en Écosse, ses origines et ses préoccupations actuelles, telles que le « right to roam » (droit à l’errance) et le « Scottish Outdoor Access Code », la réforme foncière, la propriété des communautés, la transmission et l'héritage, la notion de « justice environnementale »,

- L'environnement : l'éco-activisme et le développement durable, par exemple le « rewilding » (réensauvagement), le reboisement et le repeuplement, les énergies renouvelables, l'écotourisme et le développement rural, l'environnement comme source de richesse et de pouvoir, le nationalisme vert, la nature et l'identité écossaise, etc.

La conférence se tiendra en anglais et en français, et une sélection d'articles sera publiée dans une publication académique après la conférence.

Organisation et comité scientifique:

Clarisse Godard Desmarest, Professeur à l'Université de Picardie Jules Verne.

Juliette Ringeisen-Biardeaud, Maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas.

Aurélien Wasilewski, Maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas.

Inscription obligatoire : https://lp-scotland2025.sciencesconf.org

—

Programme :

Jeudi 26 juin 2025

Matin (9h - 13h) : Terre et pouvoir en Écosse : approches historiques

9h30-10h30

Conférence plénière : Annie Tindley (Université de Newcastle) – « Feudal power and the politics of Clearance: the value(s) of land and the limits of landed power in Scotland, c. 1800-the present »

11h-13h

Session 1

- John YOUNG (Université de Strathclyde) – « The pre-1707 Scottish Parliament and the use of forfeiture as a legal and political weapon »

- Juliette DESPORTES (Université de Glasgow) – « The Language of the Land in Scottish Highland Petitions, 1745-1784 »

- Regina PÖRTNER (Université de Swansea) – « “The National Debt no National Grievance”. The Scottish land question and the debate on public finance in Britain, 1762-1820 »

- Thomas ARCHAMBAUD (Université Paris-Sorbonne) – « Improvements strategies and reactionary politics: the Macphersons, Sir John Sinclair and land management in Scotland, 1780-1820 »

- Scott MACFIE (Université de Glasgow) – « ‘Shameful Tyranny!’: Land and Politics on the Dumfries Estate, 1832-1841 »

Après-midi (13h30-17h30) : Terre et pouvoir en Écosse : approches juridiques

14h-15h

Conférence plénière : Andrew Wightman (ancien député du Parlement écossais et auteur de The Poor Had No Lawyers, Who Owns Scotland?) – « Scot Land and the Environment »

15h30-17h30

Session 2

- Thomas SHERMAN (Université de Cambridge) – « Property Rights and Historical Legitimacy in the Scottish School »

- Alexander JORDAN (Université Métropolitaine de Prague) - « Thomas Carlyle and the Land Question »

- Edwige CAMP-PIETRAIN (UPHF Valenciennes) – « The Land Reform Act 2003, a flagship policy in the early stages of devolution »

- Calum ROSS (avocat, Law Society of Scotland, Université d'Édimbourg) – « Mortensen v Peters (1906) in context: a surcease of environmental justice? »

- Carey DOYLE (SRUC, Scotland’s Rural College) – « Searching for Community Empowerment: Success and Scotland's Community Rights to Buy »

Vendredi 27 juin 2025

Matin (9h-13h) : Terre et pouvoir en Écosse : questions environnementales

9h30-10h30

Conférence pléinière : Richard Oram (Université de Stirling) – « Historicising Environment and Environmental Change in 21st-century Scotland »

11h-13h

Session 3

- Emma BELL (Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry) – « Commoning the rewilding agenda in Scotland »

- Iain ROBERTSON (Université des Highlands et des îles écossaises) – « Attitudes to land, environment and landscape in the Highlands and Islands between 1746 and 2021 as resistance and heritage »

- Hélène FOUHETY-LAFAYE (Professeur agrégée CPGE) – « Les représentations des paysages écossais comme outils de la mise en tourisme »