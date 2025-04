Thierry Grillet, Pour la beauté du geste

En cette année olympique, cet essai entre dans le sport par le " geste ". Depuis la sculpture antique du Discobole, on n'a cessé de célébrer le geste, brique première des disciplines sportives. Il fascine, émeut et inspire. Ce petit traité en propose une lecture, qui révèle, au-delà de la performance physique, sa beauté et sa charge culturelle.

Prenant appui sur des performances mythiques de champions, l'auteur puise dans l'histoire de huit disciplines sportives mais aussi dans celle des arts et des idées, et bâtit ainsi une " petite mythologie du geste ", invitant le lecteur à percer aux côtés de sociologues, d'artistes, de scientifiques, le mystère du geste parfait.