Catherine Van Offelen, Risquer la prudence. Une pratique de la sagesse antique

Comment prendre les bonnes décisions, faire les justes choix ? Cette vertigineuse question hante la condition humaine. La Grèce antique apporta une réponse lumineuse : la phronèsis. Les temps modernes ont maladroitement traduit le mot par « prudence », réduisant la force des audacieux à la faiblesse des frileux.

Or la phronèsis désigne une sagesse pratique qui emprunte à la fois à la raison et à l’intuition, au corps et à l’esprit, à la morale et à la ruse. Synthèse des vertus, elle permet d’accepter le risque sans se précipiter vers le danger, de comprendre le monde sans être paralysé par le savoir, de naviguer dans l’incertain sans s’aveugler de chimères.

ujourd’hui, ne voulant rien risquer, l’homme est tétanisé. Pouvant tout essayer, il ne sait plus agir. Converti au principe de précaution, il se retient d’oser. La phronèsis propose un art de trancher. Elle ne nous a jamais autant manqué que dans notre présent désorienté, et nous offre un cap pour échapper à la folie du monde.

