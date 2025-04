"Proibire o correggere? Teoria e prassi della censura ecclesiastica tra Indice e Sant’Uffizio". Conf. de Michaela Valente (Vérone)

Même avant la création de la Congrégation de l’Index, les États et l’Église pratiquaient la censure. À travers quelques cas connus et méconnus, la conférence explorera les différentes stratégies mises en œuvre par l'Église romaine (de l'interdiction de l'œuvre entière d'un auteur, à la correction, à l'autocensure), afin d’en évaluer les raisons et les conséquences, en plus de l'extension de la catégorie d'hérésie et de matière qui « offende le orecchie dei pii cattolici ».

Michaela Valente est professeur d'histoire moderne et d'histoire des migrations à l'époque moderne au Département de sciences politiques de l'Université La Sapienza de Rome. Ses recherches portent notamment sur l’Inquisition romaine, sur la chasse aux sorcières et sur la tolérance religieuse. Elle a obtenu des bourses à l'Associazione Amici d'Anna Maria Battista (1996), à la Fondazione Luigi Firpo (2000), à l'Université de Salerne et au CNR. Elle est membre du PRIN 2022 Italian Lily et fait partie de plusieurs groupes de recherche en Italie et à l'étranger. Parmi ses principales publications on citer: Johann Wier. Agli albori della critica razionale dell’occulto e del demoniaco nell’Europa del Cinquecento (Olschki, 2003); Contro l’inquisizione. Il dibattito europeo (secc. XVI-XVIII) (Claudiana, 2009); Carlo V. L’anello, la croce, la spada (Edises, 2013); Johann Wier. Debating the Devil and Witches in Early Modern Europe (Amsterdam University Press, 2022).