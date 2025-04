"Créer pour des paysages vernaculaires". Conf. de Simon Gauchet (ebinaire du groupe Ttépic)

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine séance du webinaire du groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic).

La séance aura lieu le 14 avril 2025 de 15h à 17h

Nous accueillerons Simon Gauchet, acteur, metteur en scène, scénographe, co-fondateur de l’École Parallèle Imaginaire

Pour une conférence-débat intitulée

« Créer pour des paysages vernaculaires »

Le paysagiste Jackson Brinckerhoff publie en 1984 un ouvrage de référence, À la découverte du paysage vernaculaire dans lequel le paysage est pensé comme produit et habité par les hommes, avant d’être contemplé et apprécié esthétiquement. Dans le paysage, les hommes organisent collectivement, selon le principe du bien-être, leur cadre d’existence sur la Terre. John Brinckerhoff propose également une distinction fondamentale entre le “paysage politique” (produit par le pouvoir) et le “paysage vernaculaire” (fabriqué localement par les habitants).

Depuis bientôt 10 ans, l'École Parallèle Imaginaire invente des projets de territoire qui mettent en tension ces "paysages politiques" et ces "paysages vernaculaires" avec la volonté affirmée de fabriquer de nouvelles solidarités dans le contexte politique et écologique qui est le nôtre. Au travers le récit de plusieurs projets contextuels (Le Radeau Utopique, Le théâtre-Paysage de Bécherel, le ParadiseFest ou encore le Bois dormant), il s'agira dans cette intervention de réfléchir aux outils employés pour œuvrer artistiquement à l'échelle d'un territoire, d’évoquer les écueils de ces projets, mais également l'impact sur le réel que peut produire une œuvre imaginaire.

Artiste associé au CDN de Lorient de 2020 à 2022, et depuis janvier 2024, à Malraux, scène nationale de Chambéry, Simon Gauchet travaille comme acteur, metteur en scène, scénographe et plasticien. Il est le cocréateur de l’École Parallèle Imaginaire, un lieu nomade qui fabrique des expériences dans et hors des théâtres. Ses processus de création questionnent nos capacités d’imagination et nos rituels collectifs. Il a créé L’Expérience du feu, performance théâtrale et plastique (2014), Pergamon Altar, étude chorégraphique pour trois danseurs (2015), L’Expérience de l’Arbre (2019), Le Beau Monde, création collective initiée par Rémi Fortin (2021), La Grande marée (2023). Il a également piloté, en 2016, le projet du Radeau Utopique, une expédition de 9 mois en radeau à la recherche de l’île d’Utopie qui a donné naissance au spectacle Une île (2022), et de 2018 à 2022, avec l’ÉPI, le théâtre-paysage de Bécherel. Il y a mené une expérience sur la participation habitante dans l’invention d’un lieu culturel en milieu rural, et conduit une recherche-action autour des liens entre art et agriculture, Le Pays, qui a pris la forme d’un sentier-fiction de 30 km inauguré par une randonnée artistique de deux jours et une nuit. En 2023, il a co-imaginé ParadiseFest un projet pour transformer la petite commune de Remouillé, proche de Clisson et du Hellfest, en Paradis le temps d’un week-end.

