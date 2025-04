Colloque international Poétiques de l'inquiétude

Université Bordeaux Montaigne

10-11 avril 2025

UR24142 "Plurielles", Centre de recherche Modernités

Le Colloque sera précédé par la dernière Séance du Séminaire, le mercredi 9 avril à 15H30 dans la salle 212 de la CLEFF.

LIEUX :

Jeudi 10 avril : Salle des Thèses, Maison de la Recherche

Vendredi 11 avril : Amphi de la CLEEF

PROGRAMME :

JEUDI 10 AVRIL 2025



8h30 : Accueil

9h : Introduction du Colloque (Eric Benoit)



1ère séance - 9h30 : De Rousseau aux années 1830 (Présidence : Florence Pellegrini)

- Katalin Kovács : Moyens langagiers de l’expression de l’inquiétude dans Les Rêveries du Promeneur solitaire de Rousseau

- Silvia Lorusso : « Une langueur secrète ». Inquiétude féminine et mal d’amour de La Nouvelle Héloïse au roman des années 1830

pause

2ème séance – 10h45 : Philosophes : Kierkegaard, Cioran, Nancy (Présidence : Iulian Toma)



- Jeanne Delamarre : L’écriture philosophique au vitriol de l’inquiétude (Kierkegaard)

- Nicolas Krastev-Mckinnon : « Cette magnifique inquiétude… » : Cioran et l’écriture du tremblement

- Yann Goupil : Jean-Luc Nancy ou le sens inquiet (avec Clarice Lispector)



3ème séance – 14h : Baudelaire, Flaubert (Présidence : Silvia Lorusso)



- Sandy Pecastaing : De l’inquiétude du traducteur à l’inquiétude de la traduction. Le cas Baudelaire

- Florence Pellegrini et Gersende Plissonneau : Bouvard et Pécuchet : les intranquilles



4ème séance – 15h : Bernanos, Montherlant (Présidence : Gersende Plissonneau)



- Camille Genet : L’Imposture de Georges Bernanos : l’inquiétant abbé Cénabre

- Clarisse Couturier-Garcia : L’inquiétude morbide dans Le Chaos et la nuit d’Henry de Montherlant

pause



5ème séance – 16h30 : Poésie : Michaux, Char, Vargaftig (Présidence : Simon Bréan)

- Nathalie Gillain : Le « moi » foule d’Henri Michaux. L’inquiétude comme mode de connaissance et art poétique

- Marie Vergnol : Chronotopie de l’inquiétude chez le sujet poétique charien dans Fureur et Mystère

- Iulian Toma : Bernard Vargaftig, l’inquiétant inexprimable

VENDREDI 11 AVRIL 2025



6ème séance – 8h30 : Pessoa, Buzzati (Présidence : Sandrine Lascaux)

- Valérie Chevassus-Marchionni : L’inquiétude de Fernando Pessoa : la mélancolie à l’œuvre. Lecture du Livre de l’intranquillité et du Gardeur de troupeaux

- Delphine Gachet : Temps de l’inquiétude, inquiétude du temps chez Buzzati



7ème séance – 9h30 : Concha Méndez, Juan Benet (Présidence : Delphine Gachet)



- Aurore Sasportes : Au seuil de la voix, l’inquiétude : un mouvement imparable du sujet. Une analyse de la poésie de Concha Méndez (1926-1936)

- Sandrine Lascaux : L’inquiétude dans l’œuvre de Juan Benet : analyse d’une plongée dans la psyché humaine

pause



8ème séance – 11h : Vertiges near Chaos (Présidence : Anne-Sophie Donnarieix)



- Simon Bréan : Affronter les angoisses du présentisme contemporain : les voix du Near Chaos

- Olivia Scelo : La sédimentation fictionnelle comme réponse à l’inquiétude et au vertige (Camille de Toledo)

9ème séance – 14h : Gracq, Carrère, Toni Morrison (Présidence : Christiane Connan-Pintado)



- Christelle Defaye : « L'ombre du mancenillier » (Gracq)

- Zhan Shu : L’anticipation défendant la terreur innommable -- à travers les pronoms « y » et « ça », dans les romans non fictionnels d’Emmanuel Carrère

- Aline Lebel : La question du risque dans l’œuvre de Toni Morrison : enjeux poétiques et épistémologiques

pause



10ème séance – 16h : Marie NDiaye (Présidence : Clarisse Couturier-Garcia)



- Haiyan Yu : Poétique de l’inquiétude dans l’écriture de Marie NDiaye

- Anne-Sophie Donnarieix : Corps inquiets. Du principe de mouvance dans l'œuvre romanesque de Marie NDiaye



11ème séance – 17h : Littérature jeunesse et science-fiction (Présidence : Eric Benoit)



- Zihang Li : Apocalypse anxiogène et avenir de l’humanité : l’écriture de l’inquiétude dans la science-fiction. Le Problème à trois corps de Liu Cixin

- Christiane Connan-Pintado : Poétique de l’inquiétude dans l'album pour la jeunesse: “choses qui font peur” et “grandes questions”…

Voir aussi le pdf du Programme sur le site web indiqué.