Cahiers Robinson, n° 57 : "Claude Santelli, une télévision institutrice" (dir. Noëlle Benhamou)

Les contributeurs de ce numéro rendent hommage à Claude Santelli (1923-2001) dont on a fêté le centenaire de la naissance en 2023. Ils ont étudié sa série d’émissions connue sous le titre de Théâtre de la jeunesse qui adaptait des romans classiques pour les enfants. Cette émission phare de la télévision des années soixante est étroitement liée au nom de celui qui en fut le créateur, et le principal producteur, très impliqué dans la politique culturelle du service public de télévision des années cinquante jusqu’au début des années quatre-vingt.

De 1960 à 1969, 38 dramatiques seront diffusées, majoritairement adaptées de romans classiques, entre autres de la Comtesse de Ségur, Verne, Hugo, Daudet, Rabelais, Gautier, Malot, Beecher Stowe, etc. mais aussi des créations comme celle de Santelli lui-même, Gaspard ou le petit tambour de Fulda. À ces transpositions s’ajoutent des biographies et des émissions spéciales diffusées à Noël, comme Le Petit Claus et le Grand Claus créée par Grimaud et Prévert.

Sommaire

- Noëlle BENHAMOU, Introduction

- Béatrice FINET, Le Théâtre de la Jeunesse ou la littérature en partage

- Leisha ASHDOWN-LECOINTRE, Le Capitaine Fracasse visité par Le Théâtre de la jeunesse

- Marguerite MOUTON, Les Misérables de Claude Santelli

- Francis MARCOIN, Le Sans famille de Claude Santelli : une étude comparée

- Daniel COMPÈRE, Trois adaptations de Jules Verne pour Le Théâtre de la jeunesse

- Gabrielle HIRCHWALD, Alphonse Daudet – Claude Santelli, deux passeurs de culture

- Marcelo PUBLIO, Claude Santelli et la tradition de la mise en scène de l’histoire des sciences à la télévision : regard croisé sur Le Théâtre de la Jeunesse et la série Il était une fois… les Découvreurs

- Léa BAUDIN, Le Petit Claus et le Grand Claus : la nécessaire diffusion du conte

- Sylvie PIERRE, Pour un média émancipateur et porteur de valeurs humanistes

- Christine PRÉVOST, Un scénario original de Santelli pour le Théâtre de la Jeunesse : Gaspard ou le petit tambour de la neige

- Isabelle Rachel CASTA, Y a-t-il un professeur dans le petit écran ? Les choix militants de Claude Santelli

- Noëlle BENHAMOU, Entretien avec Michel Subiela à propos des adaptations de la Comtesse de Ségur.