Agathe Nicolas, Qu'avez-vous fait à Harry Potter ?

Qu’avez-vous fait à Harry Potter ? C’est à dessein que le titre de cet essai interpelle : pouvant être attribuée aux fans de la franchise comme aux chercheurs spécialisés, elle conduit à questionner les frontières d’un univers de fiction en perpétuelle expansion. De livre, Harry Potter devient film, puis jouet, puis livre de nouveau, suivant une infinité d’options de transformation. Harry Potter n’est pas simplement transposé d’un média à un autre : les différentes formes que prend son incarnation aux yeux du public conduisent à une réinterprétation du texte initial ; les nouvelles productions représentent logiquement la possibilité d’un enrichissement de l’univers de fiction – que cela passe par l’intégration de nouvelles répliques ou par la proposition d’éléments nouveaux venant compléter, éclairer ou enrichir le texte initial.

Cet ouvrage, pensé sous forme d’enquête, couvre trois thématiques principales : l’œuvre, son autrice et le public. Agathe Nicolas propose d’accompagner le lecteur dans ses investigations autour des questions suivantes : Qu’est-ce qu’Harry Potter ? Qu’est-ce qu’une œuvre de fiction au xxie siècle ? À quoi ressemblent les coulisses de la fabrique d’une fiction en régime médiatique ? Dans un contexte de négociation entre acteurs industriels et créatifs, que devient l’auteur ? Et, surtout : que deviennent ses lecteurs ?