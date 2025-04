Zofia Litwinowicz-Krutnik, Joseph Malègue, entre réalisme intégral et impressionnisme. Les multiples éclats d’une œuvre oubliée

Joseph Malègue, entre réalisme intégral et impressionnisme. Les multiples éclats d’une œuvre oubliée est le premier travail exhaustif sur l’œuvre et l’imaginaire d’un écrivain méconnu. Joseph Malègue (1876-1940) joua un rôle important dans le contexte littéraire, esthétique, philosophique et théologique de l’entre-deux-guerres. Cet ouvrage ambitionne d’éclairer son esthétique, située au croisement du réalisme intégral et de l’impressionnisme, en dialectique avec sa pensée. Le corpus étudié inclut plusieurs inédits : correspondances, carnets, brouillons… que la critique antérieure, focalisée surtout sur son premier roman, a négligés. L’analyse de la totalité de ses écrits redonne donc toute sa place à Joseph Malègue, auteur qui excelle à unir la rigueur philosophique, la tendresse à l’égard du sensible et l’élévation du spirituel.

Zofia Litwinowicz-Krutnik est docteure en littérature française de Sorbonne Université. Ancienne élève de l’Université St Andrews en Écosse et boursière du gouvernement français, elle est actuellement chargée de cours en esthétique et poétique à la Faculté des Arts Libéraux à l’Université de Varsovie.

Extrait de l'introduction...

Tables des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745362865. 60€ TTC.