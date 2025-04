Études diachroniques, n° 3 : "Le vieillissement dans la langue"

La revue Études diachroniques, centrée sur l'histoire du français des origines à l'époque contemporaine, veut proposer des numéros qui en explorent une phase spécifique ou l'envisagent dans toute sa diachronie sous l'angle d'une thématique ou d'une problématique , et ce jusqu'aux périodes les plus récentes de l'histoire de la langue, parfois trop oubliées. Le champ sera également ouvert en direction du français hors de France. Des varia et des comptes-rendus seront également présents.

Numéro 3 : Le vieillissement dans la langue

Présentation de la revue : Joëlle Ducos

Introduction : Agnès Steuckardt et Gaétane Dostie

Agnès Steuckardt : Comment les mots vieillissent. Essai de typologie Hughes Galli : Vieillissement de l’argot et sentiment linguistique. L’exemple d’Alphonse Boudard

Chantal Wionet : « On ne l’entend plus dire qu’à des septuagénaires ». Les mots des vieux chez les remarqueurs du XVIIe siècle

Hervé Bohbot : Le vieillissement du lexique, d’après le Petit Larousse (de 1905 à 2023)

Claire Badiou-Monferran : Vieillesse et vieillissement dans la langue : l’archaïsme en question(s)

Bernard Combettes : Facteurs internes, facteurs externes et vieillissement d’une construction : le cas des corrélations comparatives en comme

Gaétane Dostie : La périphrase à visée prospective être pour infinitif en français (québécois) parlé dans le temps et l’espace. C’est ce que j’étais pour dire

Beatrice Dal Bo : Analyse de la périphrase futurale vouloir + infinitif à partir de textes de scripteurs peu lettrés

Varia. Sibylle Kriegel : Comment de vieux matériaux lexicaux du français retrouvent une nouvelle vie dans les créoles. Le cas des réciproques en camarade

Résumés

Comptes-rendus

