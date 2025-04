Jean-Christophe Corrado, Genet lyrique. Ecriture du moi, amour et célébration chez le premier Genet.

Jean Genet, figure singulière de la littérature française, intrigue par sa capacité à bouleverser les cadres esthétiques et moraux. Qualifié de « lyrique » par tous les commentateurs de ses premiers romans d’inspiration autobiographique, il revendique lui-même cet héritage tout en le réinventant. Mais qu’est-ce que le lyrisme chez Genet ? Loin de tout consensus, il devient une notion fuyante, protéiforme, tantôt énonciative, formelle, thématique ou générique, qui éclaire ses grandes obsessions littéraires : l’expression du moi, l’écriture amoureuse et la célébration.

Jean-Christophe Corrado montre comment la prose de Genet s’imprègne de poésie, comment la sentimentalité se transforme en sadisme et en masochisme, et pourquoi il choisit d’élever des assassins au rang de figures héroïques. Genet magnifie les indignes, chante le prestige du faux, et nous révèle une esthétique où l’obscénité côtoie le sublime.

Cet ouvrage, nourri des apports de la stylistique, de l’histoire littéraire, de la philologie et des études queer, éclaire la richesse et les paradoxes d’un écrivain qui émeut autant qu’il scandalise. On y découvre un criminel fleur bleue, un pervers amoureux, un Sade attendri, capable de transformer le chant d’amour en une révolte lyrique contre la morale.

En analysant la puissance subversive de son lyrisme, ce livre invite à une lecture renouvelée de Genet, où chaque page célèbre l’union inattendue de la beauté et de la transgression.

Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres modernes, Jean-Christophe Corrado est docteur en littérature française. Il est l’auteur de nombreux travaux consacrés à Jean Genet, André Gide, ou encore Julien Green. Il a enseigné successivement à Sorbonne Université, l’Université polytechnique des Hauts-de-France et Nantes Université.