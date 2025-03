Derrière les prix records et les succès spéculatifs, que sait-on vraiment du rôle que jouent les artistes et leurs œuvres sur le marché de l'art ? Ni génies désintéressés ni entrepreneurs stratèges, les artistes, hommes et femmes, négocient leurs prix et leurs coûts, défendent leur art, nouent des attachements, mais rêvent aussi de publics nouveaux en inventant des formes inédites d’exposition et de vente. Dans Vendre son art. De la Renaissance à nos jours (Seuil), Sophie Cras et Charlotte Guichard nous plongent dans l’histoire longue du premier marché de l’art. Dans ce moment de transaction inaugurale, les œuvres quittent l’atelier pour être vendues à des mécènes, marchands ou galeristes, clients familiers ou inconnus. Á l’épreuve des exigences de l’art et du marché, les œuvres devront prouver leur valeur pour la première fois. C’est ainsi qu’entre connivence et critique, l’art participe, sans toujours y adhérer, aux déploiements du capitalisme.

(Illustr. : Manet, L'asperge, 1880, Musée d'Orsay)