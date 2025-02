Pascale Dubus, Les météores. Peindre la tempête à la Renaissance

Comment peindre la tempête, l’éclair ou l’arc-en-ciel ? Léonard de Vinci, Giorgione et leurs contemporains de la Renaissance étaient fascinés par cette question. Pensés comme ce qui se laisse difficilement représenter, les météores, terme qui désignait alors les phénomènes climatiques, posaient aux peintres et aux théoriciens de la peinture le problème des limites de la mimèsis. Loin d’être seulement le fruit de leur curiosité « naturaliste », les météores sont chargés par les peintres de la Renaissance de significations diverses qui accentuent la puissance expressive de leurs peintures et enrichissent les histoires qu’ils dépeignent. Ce sont les hypothèses originales qui guident le dernier livre de Pascale Dubus, publié à titre posthume et fruit d’une longue recherche. Alors que le changement climatique est une question brûlante d’actualité, ce livre offre un point de vue singulier sur l’origine de notre fascination mêlée d’effroi pour ces passions du temps qui échappent au pouvoir humain.

Table des matières

Une « éveilleuse face à la tempête » Écarts dans la norme : une chercheuse, une vie La fabrique d’un livre intempestif Note sur le texte Introduction

PREMIÈRE PARTIE. Tempête et météores dans la littérature artistique de la renaissance

Chapitre premier. Théories des météores Peindre l’inimitable Tempête et paysage

Chapitre II . Comment figurer la tempête ? Tempêtes et déluges dans les écrits de Léonard de Vinci Cristoforo Sorte : peindre la mer en tempête Gian Paolo Lomazzo : compositions des naufrages

Chapitre III. Réception de la tempête en peinture Œuvres exemplaires du Trecento Le Déluge de Paolo Uccello La Tempête de Palma l’Ancien

DEUXIÈME PARTIE. Peindre les météores

Chapitre IV. Peinture et météorologie Rassembler les œuvres Quelle « tempête » ? Théories des météores et art de peindre Le cas de l’arc-en-ciel

Chapitre V. La fortune et la tempête La modernité de Fortune 1 La modernité de Fortune 2 L’homme et le hasard

Chapitre VI. Conjurer le grand déluge de 1524 : peinture et pronostic au début du Cinquecento Dispositifs de présentation Dispositifs figuratifs Le pronostic du grand déluge de 1524

Chapitre VII. Le passage de la mer Rouge Tradition et histoire Des supports multiples Nature et météores

Chapitre VIII. « Peindre cela qui ne peut être peint » : l’éclair Les fulgurations de la Storia L’éclair additionné

TROISIÈME PARTIE. Tempêtes énigmatiques

Chapitre IX. Du sujet et de la réception de l’œuvre

Chapitre X. La série des tempêtes énigmatiques Paysages avec figures Nus dans un paysage

Chapitre XI. Les plaisirs de la tempête Du paysage en Vénétie Le paysage érotisé Fonctions de la tempête

Annexes I. Textes sur la tempête en peinture II. Corpus d’oeuvres Bibliographie Index