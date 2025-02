Stéphanie Anthonioz

La Création humaine dans la Bible hébraïque. Entre Orient et Méditerranée

Paris, Classiques Garnier, coll. Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n° 30, 2025

Il s’agit de mettre en perspective de manière inédite des récits fondateurs de la création humaine dans l’Antiquité. Dans cet ouvrage, les récits bibliques sont étudiés à l’intersection de ces diverses influences culturelles et religieuses, tandis que sont restitués les débats et les évolutions historiques concernant les questions d’origine et de destinée humaines, notamment au ier millénaire avant notre ère.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406178279 - au prix de 86 euros