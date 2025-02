"D’aujourd’hui à hier, une archéologie de l’écriture". Conf de Marc Smith (Séminaire CEEI-THALIM, INHA Paris)

[Séminaire CEEI-THALIM] Conférence d’ouverture, Marc Smith « D’aujourd’hui à hier, une archéologie de l’écriture » (mercredi 12 février 2025 : 14h)

Le séminaire CEEI-THALIM 2024-2025 “Écritures : genèses, générations, ruptures” débutera le mercredi 12 février 2025 avec une conférence d’ouverture de Marc Smith intitulée : « D’aujourd’hui à hier, une archéologie de l’écriture ».

En discussion avec Karine Bouchy (CEEI/ UMR THALIM).

L’écriture dont l’école élémentaire enseigne les principes comme un dogme et dont l’usage quotidien nous fait intérioriser les codes comme une évidence, de la forme des lettres à celle de la page, résulte en réalité de millénaires de tâtonnements, d’accidents et de métissages, d’insensibles perfectionnements et de réformes imposées, d’incessantes mutations culturelles, sociales et techniques. La paléographie, connaissance des écritures du passé, peut fonder une archéologie cognitive de notre système graphique et de sa prétendue rationalité.

Marc Smith est professeur à l’École nationale des chartes et directeur d’études à l’École pratique des hautes études, paléographe et historien de l’écriture en caractères latins dans ses formes, ses fonctions et son fonctionnement.

La séance se déroulera en présentiel à l’INHA [salle Pereisc] à partir de 14h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Adresse : Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.

Légende de l'image d'illustration : Simon-Denis de Salle, Principes généraux et particuliers des trois caractères d’écriture…, 1823 (Harvard University, Houghton Library).