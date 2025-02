Paysages en crise : art, résistance, mutations (Paris 8, Saint-Denis)

La journée d’étude pluridisciplinaire intitulée « Paysages en crise : art, résistance, mutations », se déroulera le 10 février 2025. Cette journée a pour objectif d’explorer les liens entre l’écologie, la politique, l'histoire et l’art, en mettant l’accent sur le « paysage » comme témoin des dérèglements, des luttes et des mutations contemporaines.

Cette journée prend appui sur un séminaire itinérant organisé en mai 2024 en Bulgarie, organisé par la Nouvelle Université Bulgare. Ce séminaire, intitulé "Save Coral", se concentrait sur les questions écologiques et politiques à travers le prisme de l’art contemporain, dans le contexte de la plage Coral, située sur la côte de la mer Noire. Ce site, emblématique des tensions entre développement économique et préservation environnementale, est devenu un lieu de lutte socio-écologique marquant les dernières décennies. Ces tensions se jouent à l’intersection du politique, de l’éthique et de l’esthétique, et se reflètent dans les nombreux débats publics et les régulations fluctuantes sur son statut de zone protégée. Ce séminaire a débouché sur l’organisation de deux expositions, l’une sur la plage Coral, l’autre à la One Gallery de Sofia. Une nouvelle exposition sera organisée en février 2025 à l’Université Paris 8.

Ainsi, la journée d’étude vise à explorer les liens entre écologie, politique et art, avec un focus sur le « paysage » comme témoin des dérèglements, des luttes et des mutations contemporaines. Elle offrira un cadre d’échange et de réflexion sur certains enjeux actuels, en croisant perspectives théoriques et pratiques artistiques. La question du paysage, loin de faire l’unanimité, sera confrontée à sa mise en crise : la notion même de « paysage » apparait connotée et reliée à une dimension esthétique historique.

Ainsi quels liens peuvent être établis entre paysage et écologie ? Mais aussi entre art et paysage, lorsque l’art intervient dans le paysage ? Ou bien nous considérerons également le rôle de l'histoire, le paysage pouvant refléter les interactions humaines et environnementales s'inscrivanyt dans le temps. La photographie comme témoignage et outil de mémoire, sera ainsi questionnée. La notion de "disparition du paysage" pourra être abordée, à travers des pratiques artistiques singulières qui font acte de mémoire.

Le concept d’écologie, plus à même de comprendre les enjeux liés à la notion d’environnement, peut donc être confronté à cette notion plus ancienne de paysage, et ses relations à l’esthétique. Dans ce contexte, il apparait utile d’interroger cette notion afin de comprendre une partie de son évolution dans les champs artistiques, historiques et environnementaux. D’autres notions peuvent intervenir : les paysages de la catastrophe, les paysages mis en danger, ou bien l’artificialisation des paysages contemporains, ou encore l’art comme vecteur de dialogue avec les paysages, peuvent nous aider à comprendre les évolutions de ce terme en parallèle à la question écologique et environnementale.

Le paysage est-il de l'ordre de l'imaginaire social et politique ? Ou bien est-il simple décor (ce qui lui accorderait une identité pleinement construite, artificielle) ? Ou encore peut-il acquérir une dimension environnementale en soi (ce qui le rapprocherait de l’écologie) ? Dans ce contexte, et en écho aux expériences des étudiants sur la plage Coral, les croisements entre paysage, décor, scène, imaghinaire et art deviennent nombreux. Les actions artistiques de recyclages, de récupérations, de détournements d’objets dans les paysages peuvent alors être mis en valeur.

Mais encore : le paysage est-il politique ? Ce que revendique par exemple Jacques Rancière. Car selon ce dernier « un paysage est le reflet d’un ordre social et politique. Un ordre social et politique peut se décrire comme un paysage ». Aussi, selon Rancière, révolution esthétique et révolution politique entretiennent des relations étroites, art et politique s’enchevêtrant pour construire des paysages nouveaux.

Sur ce point, des problématiques politiques cruciales peuvent émerger aujourd’hui, concernant la définition d’un paysage contemporain marqué par des pollutions, ruines, déchets ou catastrophes. Une partie de notre réflexion peut ainsi être consacrée à la notion de catastrophe environnementale, permettant de confronter le paysage à un problème de civilisation industrielle et post-industrielle. De nouveau, les interventions des artistes et étudiants sur la plage Coral prendront ainsi tout leur sens dans ce débat entre art, paysage et protection de l’environnement, mais aussi action politique.

Cette journée d’étude pourra avoir un impact original en consolidant les collaborations académiques internationales entre France et Bulgarie, et en amplifiant la voix de l’art contemporain dans les débats écologiques et politiques, face aux multiples menaces irréversibles bouleversant et détruisant notre environnement. Il servira de catalyseur pour de nouvelles réflexions sur le rôle de l'art dans la défense des paysages et des sociétés mis en danger, tout en offrant une plateforme concrète pour la diffusion de pratiques artistiques actuelles. En rassemblant chercheurs, artistes et étudiants autour de ces enjeux, cet événement renforcera les liens entre recherche et création, tout en affirmant l’art (à travers l’installation, l’exposition, la photographie, la vidéo, le cinéma et l’écriture) comme un acteur incontournable dans la problématique des mutations sociales et environnementales contemporaines. Nous pourrons ainsi relier, par ce projet, la notion de paysage contemporain - sous les différentes acceptions abordées durant ces événements - au concept d’écosophie élaboré par Félix Guattari et ses trois écologies.

Comité scientifique et organisation : Savina Topurska & Ludovic Bernhardt

Introduction :

Arno Gisinger et Boris Serginov

Intervenants : Boris Serginov, Savina Topurska, Belyana Kaloyanova, Anne Leroy, Mathieu Harel Vivier, Juliette Delecour, Metodi Metodiev, Ludovic Bernhardt, Pierre Gremillet & Olga Galchynska



Lundi 10 février 2025, 10h-18h

Amphithéâtre de la Maison de la Recherche Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis Métro Saint-Denis Université.