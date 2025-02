Jean-Michel Delacomptée, Grandeur de l'esprit français. Dix portraits d'Ambroise Paré à Saint-Simon

Dix portraits d’éminentes figures littéraires ou de personnages historiques qui nous transportent, grâce à une écriture puissante et inspirée, dans l’âge classique français.Pour la première fois, l’essentiel des tableaux vivants de Jean-Michel Delacomptée sont ici rassemblés. Ceux d’auteurs emblématiques de la littérature classique : Montaigne, Racine, Bossuet, La Bruyère, La Fontaine, Saint-Simon. Et ceux de personnages remarquables des xvie et xviie siècles : Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, François II, fils aîné d’Henri II, Henriette d’Angleterre, dite « Madame », belle-sœur et cousine de Louis XIV.

Jean-Michel Delacomptée cultive l’art du portrait comme aucun autre écrivain contemporain. Par son style inspiré, puissamment évocateur, il ressuscite ces figures et, à travers elles, l’esprit et la chair du temps. Il restitue les corps, les lieux, les odeurs, les bruits, les costumes, les objets. Au long des trois siècles qu’il parcourt, il dépeint les jeux de pouvoir, les passions, les mœurs, les rôles selon les sexes, les règles de la Cour, l’omniprésence de la guerre, de la mort, de Dieu. Il illustre l’éclat de notre langue que les milieux lettrés pratiquaient avec une rigueur et une élégance magistrales.

Ce recueil se termine par un portrait plus personnel, celui du père de l’auteur, qui révèle la raison d’être de tous les autres.

De l’intime à l’universel, de l’Ancien Régime à aujourd’hui,Grandeur de l’esprit français nous élève, ouvre notre imaginaire, tout en rappelant à la fois ce qui évolue profondément dans le cours de l’histoire et ce qui, chez l’homme, ne change jamais – ses bassesses comme ses vertus. Ces portraits célèbrent enfin ce que notre patrimoine littéraire possède de plus précieux, à conserver et à chérir.