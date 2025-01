"Comment lire ensemble ? Fins des bibliothèques". Conf. de Tiphaine Samoyault (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Dans le prolongement de la 43e Conférence Marc Bloch de Lorraine Daston, l’EHESS propose son Cycle Marc Bloch pour continuer la réflexion sur les savoirs et la communauté scientifique dans la longue durée. Intitulé "Les savoirs dans le temps. Origines, transformations, accumulations", il se déroule à Paris et Marseille, de janvier à mai 2025, avec cinq chercheuses et chercheurs de l’EHESS.

La deuxième conférence a lieu au Campus Condorcet le 18 février 2025, avec Tiphaine Samoyault, théoricienne de littérature, directrice d’études de l’EHESS au Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL - CNRS, EHESS), sur le sujet "Comment lire ensemble ? Fins des bibliothèques".

S'INSCRIRE À LA CONFÉRENCE

—

À propos de la conférence "Comment lire ensemble ? Fins des bibliothèques"

L’extension de la bibliothèque et la cumulativité des savoirs (les bibliothèques numériques sont a priori infinies) fragilisent le partage : moins parce que la bibliothèque tendrait à disparaître matériellement que parce que la perte ne s’y fait plus sentir de la même manière. La conférence reviendra sur l'imaginaire de la bibliothèque comme communauté – dont la totalité est à la fois l'utopie et la menace – et réfléchira aux nouvelles formes d'oublis qu'elle inscrit aujourd'hui.

MARDI 18 FEVRIER 2025 à 17h30 - Campus Condorcet (Aubervilliers), Centre de colloques, Auditorium 150

Entrée libre, conférence en français, interprétée en langue des signes française, sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Conférence suivie d'un cocktail.

—

Biographie de Tiphaine Samoyault

Tiphaine Samoyault est théoricienne de littérature, directrice d’études de l’EHESS et membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL - CNRS, EHESS). Ses recherches portent sur la littérature, ses liens avec les sciences humaines, sa circulation mondiale en traduction, sujets sur lesquels elle a publié plusieurs livres.

Engagée dans le champ littéraire contemporain, Tiphaine Samoyault a publié des récits aux éditions Maurice Nadeau et au Seuil, dans la collection « Fiction & Cie ». Elle a créé la revue en ligne de littérature et d’idées, En attendant Nadeau et tient actuellement le feuilleton du Monde des livres. Elle lie étroitement son travail de recherche à ses activités de création et de critique.