Le religieux et ses formes discursives et rituelles de manifestation (Revue Interstudia)

À une époque où l’homme moderne et contemporain est de plus en plus soucieux de dompter l’intelligence artificielle et de se conduire en démiurge, nombreux sont ceux qui continuent à s’intéresser et à écrire sur les manifestations discursives du phénomène religieux, dans de nombreuses langues-cultures, dont le français. Dans la littérature et les arts, la thématique religieuse continue d’être non seulement présente, mais aussi et surtout très fertile et toujours actuelle. Mentionnons seulement le succès enregistré par des films comme Marie Madeleine de Garth Davis (2018), Tu ne tueras point de Mel Gibson (2016), Paul Apôtre du Christ d’Andrew Hyatt (2018), Jésus, l’enquête de Jon Gunn (2018), Risen – La Résurrection du Christ de Kevin Reynolds (2016), La Prière de Cédric Kahn (2018), ou Les deux papes de Fernando Meirelles (2019).

En même temps, le nombre de plus en plus croissant de traductions de livres de spiritualité qui paraissent chaque année en Roumanie et en France témoigne de l’ampleur d’un intérêt évident pour la problématique religieuse.

Les contributeurs du présent numéro de la revue Interstudia ont abordé le paradigme religieux dans toute sa complexité, en essayant d’étudier ses dimensions plurielles, ses formes diverses de manifestation, discursives ou rituelles.

Nous proposons donc aux lecteurs habituels de la revue Interstudia un périple passionnant et actuel à travers différentes facettes discursives du christianisme francophone, accompagnées d’un bref épilogue d’exégèse coranique, périple qui met en évidence la quête constante du sacré de l’homme contemporain.

Felicia Dumas

Table des matières

AVANT-PROPOS

Felicia Dumas - Le verbe français et sa spécificité religieuse dans le discours chrétien orthodoxe

Iuliana Timofti - Hymnographes et hymnographie de la Sainte Rencontre. Histoire et exégèse théologique

Raimondo Riccardo - Partager l’indicible : remarques sur l’énonciation mystique dans Le très bas de Christian Bobin

Emma Malinconico - « Quelqu’un qui pense à elle sur la terre » : Chateaubriand et le culte des morts

Serenela Ghiţeanu - Apologie de Dieu dans Les échos du silence et Mourir un peu de Sylvie Germain



Andreea Ioana Aelenei - Une rencontre inattendue : Nouchi, discours religieux et réseaux sociaux

Jean Boris Tenfack Melagho - Le christianisme dans le roman africain francophone : figures et esthétiques romanesques de la parole religieuse chrétienne dans Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Leopold Oyono

Andreea-Ștefănica Galiț - La manifestation du plurilinguisme dans le système d'enseignement pré-universitaire roumain à travers les traductions religieuses

Thierno Barry - Les cadres du discours religieux dans la constitution de la controverse médiatique des manipulations génétiques

Marcel Taibé, Samedi Koye - Exégèse coranique face à la dérive de la pensée humaine. Une analyse du roman Soufi, mon amour d’Elif Shafak

Adil El Kebbar - De l’histoire religieuse à sa mise en discours : étude analytique des enjeux de l’écriture romanesque dans Le fils du prophète de Mohammed Ennaji

COMPTES RENDUS

Felicia Dumas, Traduire le religieux en langue française : réflexions et analyses traductologiques, lexicographiques et terminologiques, Bucarest, Pro Universitaria, 2024, 219 p. (Andreea Ioana Aelenei)