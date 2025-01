"Géopoétique et études végétales : une autre approche de la migration, du mouvement et de l’altérité". Conf. de Rachel Bouvet (en ligne)

Les humanités environnementales constituent, en France, un champ de recherche émergent, innovant et interdisciplinaire, qui met en relation les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales, afin d’aborder les questions environnementales sous l’angle des enchevêtrements, des intrications et de favoriser ainsi le développement d’une pensée complexe et critique, fondée sur des savoirs scientifiques aussi bien que culturels et sensibles.

Il s’agit, dans cette conférence de Rachel Bouvet, de voir en quoi la géopoétique propose de concevoir l’espace sous l’angle du mouvement plutôt que sous l’angle de la surface (sédentarité), ce qui implique un changement de paradigme. Les études végétales, en s’intéressant au mouvement des plantes,

invitent également à interroger ces notions.

Ces deux champs de recherche questionnent encore l’altérité, en fonction de registres, de logiques, de figures ; sera ainsi abordée la notion d’« altérité des frontières ».