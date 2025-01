Vincent Laisney, Les tribulations d'un chercheur en littérature

La vie d’un universitaire français est jalonnée de diplômes, qui sont autant d’obstacles à franchir. Si la thèse est désormais bien connue du grand public, l’Habilitation à diriger des recherches l’est nettement moins. L’« HDR », comme on l’appelle communément, est pourtant l’épreuve ultime. Réservée à des enseignants-chercheurs aguerris, elle est le sésame indispensable pour obtenir un poste de Professeur des Universités.

Vincent Laisney rend compte ici du contenu scientifique de la sienne. Il y traite d’un énorme corpus d’écrits tombés dans l’oubli, quoique très en vogue entre 1850 et 1950, dans lesquels des hommes et des femmes de lettres se remémorent les grandes figures de la littérature de leur jeunesse. Rangés jusque-là, faute de mieux, sous la bannière des Mémoires, ces « souvenirs littéraires », comme on les appelait naguère, se révèlent être une forme unique en son genre, au confluent de l’autobiographie, du roman et de la chronique.

Dans ce livre, l’auteur nous entraîne aussi dans les arcanes de la recherche. Tout en suivant pas à pas son parcours scientifique, de la constitution du corpus à la vérification des hypothèses, il nous livre, entre deux extraits rocambolesques sur la vie des artistes et des hommes de lettres, un témoignage pittoresque sur le quotidien du chercheur, entre obsession maladive pour le sujet de recherche, rendez-vous avec le redoutable « garant », et bataille pour constituer un dossier administratif dans les temps…

En résulte un ouvrage profondément original, alternant résultats d’une recherche savante et interludes hilarants sur les coulisses de l’université.

Vincent Laisney est maître de conférences (HDR) à l’université de Paris Nanterre.