Critique, n° 932-933 : "Guerres civiles"

Le mot est sur toutes les lèvres, la chose dans bien des esprits : la guerre civile est le spectre qui aujourd'hui hante l'Europe – et l'Amérique du Nord.

Qui l'eût dit, voici vingt ou quarante ans ? La guerre civile semblait devenue chose exotique. Les nôtres, sociales ou religieuses, relevaient du passé. En plein Mai 68, le général De Gaulle agitait l'épouvantail d'une « chienlit » puérile, sinon honnête. Dans la France bien moins agitée de 2025, pas un politique qui ne nous menace de guerre civile et qui, prétendant nous en prémunir, ne lui donne corps et crédibilité.

Nous avons, il est vrai, la mémoire courte. Au cours des deux derniers siècles, rares sont les sociétés à n'avoir pas connu ce type d'affrontements. Dès la fin de la guerre froide, après deux conflits mondiaux, on a vu ressurgir des guerres à la fois civiles et militarisées, nationales et internationales. Après 1968, des groupes révolutionnaires rêvaient d'en précipiter le déclenchement. De nos jours, ce sont les droites extrêmes, aux États-Unis en particulier, qui préparent l’implosion. La fiction, comme elle sait le faire, a anticipé ou accompagné cette revenance : romans et films se sont multipliés qui dépeignent les formes brutales que pourraient prendre nos futures guerres civiles.

Danger imminent ? Fantasme complaisant ? Dans ce numéro, coordonné par Laurent Jeanpierre, des philosophes, des historiens, des politistes, des juristes, des anthropologues nous aident à clarifier les termes de la question.

—



Sommaire :

Prochainement accessible en ligne via Cairn…

Olivier ROY : Vers la guerre civile ? Un road-movie sans casting

Jean-Vincent HOLEINDRE : L’ombre portée de la stasis

Christophe DARMANGEAT : Définir la guerre civile ? Un bref éclairage de l’anthropologie sociale

Pierre BIRNBAUM : Romain Rolland, Stefan Zweig et les pêcheurs des bords de Seine

Guy PERVILLE : La guerre civile : un concept inadmissible ? Le cas des conflits algériens au XXe siècle



ENTRETIEN

Gilles DORRONSORO : La guerre civile « un équilibre instable et provisoire »

Entretien réalisé par Laurent JEANPIERRE



Julie SAADA : Peut-on sortir de la violence ? Penser sans l’exception

Laurent GAYER : Le spectre de la guerre civile dans quelques fictions apocalyptiques

Thibault LE TEXIER : Ces Américains en guerre contre leur État

Jeffrey Toobin, Homegrown. Timothy McVeigh and the Rise of Right-Wing Extremism

Thierry HOQUET: Bienvenue à Panem. La guerre civile dans Hunger Games

Suzanne Collins, Hunger Games. La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur



*

Livio BONI : Une lecture intransigeante du gandhisme

Shaj Mohan et Divya Dwivedi, Gandhi and Philosophy. On Theological Anti-Politics

Indian Philosophy, Indian Revolution. On Caste and Politics



NOTE

Marc CERISUELO : À la recherche du cinéma français

Pierre Lherminier et René Prédal, Annales du cinéma français. Les voies du parlant (1930-1946)