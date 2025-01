Agencements. Recherches et pratiques sociales en expérimentation, n° 11, sept. 2024 : "Traces, archives et transmissions / (Re)composer les lieux, (main)tenir les marges"

Sommaire

Traces, archives et transmissions

Caroline DRIEU, What is a DJ if they can’t care* ? Le DJing comme moyen d’action au service de la mémoire collective

Olivier MARBOEUF, Je n’invente rien, je répète et j’insiste : cultiver une archive à soi

Mélanie RICHER, Empreindre de mots, les lieux et gestes d’une transmission agricole

Mathilde CHÉNIN, Faire récit, faire outil pour une pragmatique de l'archive

(Re)composer les lieux, (main)tenir les marges

Mathias CABANE, Chercher à être le contraire de l'intrusion. Penser la pratique du rétablissement en santé mentale

Léandre RUIZ-DALAINE, Penser-créer en milieu de soin, une accordanse des gestes

Elona HOOVER, Pratiquer l’inconfort, fabriquer des communs

Lecture éprouvée

Hélène TANNÉ, Une expérience : deux lectures. À propos du texte de Sara Ahmed, Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés)

Emmanuel PIDOUX, Conspirer en milieu hostile ou les fragments d’un discours vaporeux. A propos de « Respire » de Marielle Macé, éditions Verdier, 2023

Affaires à suivre

Régis GARCIA, Détournement de problème public : criminaliser les parents

Radio-Socio

Martine BODINEAU, La définition du réel ou le « monde à l’envers »

