Laura El Makki, Petit éloge de l'imagination

« D’après une histoire vraie », nous prévient-on, et nous entrons dans un monde que nous connaissons déjà et qui nous rassure car nous savons qu’il a existé, qu’il n’est pas si étranger au nôtre. À quoi bon inventer des histoires ? Le réel nous prouve tous les jours qu’il est aussi inventif que la fiction. À quoi sert d’imaginer ? À rien. À tout.

Imagine, dit la chanson. C’est si simple. Il suffirait d’un mot pour faire advenir l’impossible – le bonheur, la paix et tout le reste. Dans un réel qui s’effondre, où tous les éléments nous enserrent – l’eau qui monte, la terre qui tremble, la forêt qui brûle, l’air qui s’obscurcit –, cet impératif serait la solution. Rien, pourtant, n’apparaît plus difficile aujourd’hui que ce mot et cet acte : imaginer. Car tout pousse à faire le contraire. À noter la vie, à la commenter, la documenter et l’analyser. Tout le temps dévolu chaque jour à faire gagner le réel donne le vertige. Même dans les livres, dans les films, il nous tient en laisse. Ce livre propose de parcourir la pensée et les œuvres de celles et ceux qui ont cru en l’imagination, qui ont dépassé le vrai et le vécu. Qui ont cru en l’étoffe des rêves.

Enseignante à Sciences Po et journaliste, Laura El Makki est l’autrice de plusieurs biographies (Henry David Thoreau et H. G. Wells, Gallimard ; Les Sœurs Brontë. La force d’exister, Tallandier). Productrice de radio et de podcasts, elle a notamment dirigé les séries Un été avec Proust (2013) et Un été avec Victor Hugo (2015) sur France Inter (adaptées en livres aux Équateurs). Elle a publié en 2023 son premier roman, Combien de lunes (Escales).