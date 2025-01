Atours & détours. Cycle Christine de Pizan 2025 (Groupe de recherche sur le moyen français, UC Louvain)

La première conférence du cycle Christine de Pizan 2025 se tiendra le 4 février 2025 à 17h dans la Salle du Conseil du Learning Center Christine de Pizan.

Cette conférence inaugurale, intitulée "Christine de Pizan au miroir des siècles", sera assurée par Jacqueline Cerquiglini-Toulet, professeure émérite à Sorbonne Université.

Éminente spécialiste de la littérature médiévale et de l’autrice, elle nous offrira une réflexion passionnante sur l’héritage et la résonance de l’œuvre de Christine de Pizan à travers les âges et à travers son expérience.

Cette première rencontre sera l’occasion de (re)découvrir une figure majeure de la littérature française médiévale.

Informations pratiques :

Date et heure : Mardi 4 février 2025 à 17h

Lieu : Salle du Conseil, Learning Center Christine de Pizan

Plus d'informations…