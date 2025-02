Splendeur d’une aurore boréale sur la Drôme, vertige d’un sommet alpin ou violence d’un orage dans la campagne cévenole… Nous avons tous expérimenté le sublime de la nature. Les artistes aussi, de William Turner à Judy Chicago, l’ont représenté dans leurs œuvres. Riche d’une longue histoire philosophique, le sublime s’attache à des manifestations esthétiques qui surprennent, sidèrent et peuvent nous transformer. Aujourd’hui, le langage courant le réduit pourtant à un simple idéal de beauté. Pourquoi se couper de la puissance de la nature alors que nous traversons des crises environnementales ? Et si nous ressentions autrement le monde dans lequel nous vivons ? C'est à quoi nous invite Mathilde Ramadier dans Renouer avec la Terre, sous-titré Plaidoyer pour un nouveau sublime (Seuil). Fondé sur des récits d’événements sublimes, l'ouvrage embrasse la philosophie et l’histoire de l’art pour interroger notre capacité de ressentir mais également de nous émerveiller. De la peinture de paysage romantique à l’art contemporain, en passant par le land art, il se penche sur nos représentations pour identifier le moment où nous nous sommes détachés de notre sensibilité et proposer de nouvelles manières d’entrer en lien avec notre monde.