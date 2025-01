"Fictions africaines du contemporain, plasticité d'une histoire connectée". Conférence de Yolaine Parisot (Séminaire "Identités plastiques", Sorbonne)

Mardi 04 février 2025, 17h-19h

Sorbonne — Amphi Guizot

Séminaire « Identités plastiques »

(CRLC, coordination Irène Gayraud, Danielle Perrot-Corpet, Judith Sarfati Lanter)

Conférence de Yolaine PARISOT

Professeure de littérature comparée à l’université de Paris-Est-Créteil

"Fictions africaines du contemporain, plasticité d’une histoire connectée"

On reviendra d’abord sur l’importance historique des relations étroites que les littératures dites postcoloniales, confrontées à l’impératif d’un être-au-monde à reconstruire, ont tissées avec les arts visuels et la phénoménologie. Ce même impératif explique que, dans ce champ, la fiction littéraire incorpore l’hybridité culturelle, situe les savoirs, « habite la frontière ». On s’intéressera tout particulièrement à quelques fictions africaines et caribéennes ultra-contemporaines qui jouent de cette plasticité poétique pour répondre à une nouvelle exigence, celle d’une histoire connectée.

Yolaine Parisot est professeure de littératures comparées à l’Université Paris-Est Créteil (LIS - UR 4395), où elle dirige l’Ecole Universitaire de Recherche FRAPP « Francophonies-Plurilinguismes : Politique des langues » (ANR-18-EURE-0015 FRAPP). Spécialiste des littératures postcoloniales, elle s’intéresse aux relations entre fiction, histoire et biopolitique (littératures caribéennes, africaine-américaine, africaines et de l'océan Indien). Ses publications récentes comptent l’essai Regards littéraires haïtiens. Cristallisations de la fiction-monde, Classiques Garnier, 2018, des ouvrages collectifs tels que le numéro spécial Crises de la démocratie. Quelles médiations des arts « francophones » contemporains ? Nouvelles Études Francophones, vol. 36, n°1 &2, 2021 ; [avec Emmanuel Bouju et Charline Pluvinet], Pouvoir, puissance, force de la littérature. De l’energeia à l’empowerment, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Interférences, 2019 et divers articles sur la poétique et la théorie des fictions africaines et caribéennes ultra-contemporaines. Son prochain essai, La fiction peut-elle être (encore) postcoloniale ?, paraîtra aux éditions Classiques Garnier.

—

Le séminaire « Identités plastiques » touche aux questions d'hybridité, de bizarrerie par rapport à une norme (queerness), de frontières flottantes ou poreuses, telles qu'elles se font jour en littérature et dans les arts. Mettant en jeu différents champs de recherche, comme les études de genre ou l’écopoétique, il interroge, au fil des interventions, les catégories identitaires destinées à classer le monde, les êtres, les langues et les disciplines académiques qui les appréhendent.