Les Mille et Une Nuits des romantiques (Besançon)

Stéphane Arthur et France Marchal-Ninosque ont la joie de vous annoncer la tenue à Besançon les 13 et 14 février 2025 du colloque international qu'ils organisent et qui est consacré aux Mille et Une Nuits des romantiques, grâce à l'Association des Amis de Charles Nodier, à l'Université de Franche-Comté, au laboratoire Elliadd, à la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, à la Maison natale de Victor Hugo ainsi qu'à la ville de Besançon et à la Région de Franche-Comté.

Programme

Jeudi 13 février, MSHE, salle de conférence, 1 rue Charles Nodier, Besançon

13h30 MOTS D’ACCUEIL

- France Marchal-Ninosque, laboratoire ELLIADD,

- Pascal Lécroart, directeur du laboratoire ELLIADD,

- Jacques Geoffroy, président de l’Association des Amis de Charles Nodier,

- Jean-Claude Yon, président de la SERD, représenté par Valentina Ponzetto.

PROPOS D’OUVERTURE, Stéphane Arthur (CPGE, Lycée Voltaire, Orléans)

14h00 - PREMIÈRE TABLE, présidence Pascal Lécroart

- Caroline Raulet-Marcel, MCF Université de Bourgogne, Centre pluridisciplinaire Textes et Cultures

« Charles Nodier et les «riantes merveilles de l’imagination» orientale : un cycle de contes spécifique ? »

- Julie Anselmini, professeure, Université de Caen-Normandie, LASLAR

« Les Mille et un Fantômes d’Alexandre Dumas ou la ‘sanglante féerie’ de la Terreur »

- Pierre Girardey, docteur, professeur CPGE

« Les Mille et Une Nuits et la critique antibourgeoise dans Le Comte de Monte-Cristo »

Maison Victor Hugo, 140 Grande Rue, Besançon

17h15 - VISITE DE LA MAISON NATALE DE VICTOR HUGO

18h00 (salle Gavroche) - Jean-Marc Hovasse, Sorbonne-CNRS

Présentation publique des Orientales de Hugo à la Maison Hugo.

Lectures choisies par Stéphane Arthur, Samantha Caretti, France Marchal-Ninosque

—

Vendredi 14 février

MSHE, salle de conférence, 1 rue Charles Nodier, Besançon

9h00 - SECONDE TABLE, présidence Virginie Tellier

- Samantha Caretti, docteure, Université de Caen-Normandie, LASLAR

« “Au défaut de réalité, on cherche à se repaître des songes” » : Chateaubriand au pays des Mille et Une Nuits »

- Francesca Maniaci, chargée de cours en Sicile, Doctorante Paris-Sorbonne

« Les Mille et Une Nuits de l’Occident » : l’enchantement narratif dans La Comédie humaine de Balzac

- Gabrielle Bornancin-Tomasella, docteure, Université Grenoble Alpes. UMR Litt&Arts

« “Villes des Mille et Une Nuits” dans le Voyage en Orient de Nerval. Leçons de réenchantement »

11h30 - PRÉSENTATION DU MANUSCRIT ORIGINAL MS 14 DE CHARLES NODIER

Pierre-Emmanuel Guilleray, conservateur de la Bibliothèque d’Etude et de Conservation de Besançon

« Moi-même, roman qui n’en est pas un, tiré de mon portefeuille gris de lin, pour servir de suite et de complément à toutes les platitudes littéraires du XVIIIe siècle » par Charles Nodier. 1800. Roman fantaisiste à la manière de Tristam Shandy

(Laurence Sterne).

14h00 - TROISIÈME TABLE, présidence Julie Anselmi

- Valentina Ponzetto, Université de Lausanne

« Les Mille et Une Nuits au prisme de l’ironie romantique »

- Rafika Hammoudi, Chercheur rattaché à l’Université de Leeds

« L’imperceptible exsudation des Mille et Une Nuits au sein du corpus symboliste-décadent ».

-Pauline Noblecourt, professeure-assistante à l’Université de Genève

« Dévoiler des trésors : mettre en scène les Mille et Une Nuits en 1822 »

CLÔTURE DU COLLOQUE par France Marchal-Ninosque.

—

Comité d'Organisation :

Stéphane Arthur (stephane.arthurhugo@gmail.com)

France Marchal-Ninosque (france.marchal-ninosque@univ-fcomte.fr)

avec la participation d'Eolia Jeannot (eolia.jeannot@edu-univ-fcomte.fr)