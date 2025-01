Sophie Galabru, Nos dernières fois. Défier la nostalgie

« Il y a les dernières fois qui ne dépendent pas de nous et auxquelles nous essayons, tant bien que mal, de nous préparer – la fin des études, la vente d’une maison de famille, la retraite, la mort des aînés. Il y a celles que nous ne voyons pas venir, et que nous subissons : la rupture amoureuse, amicale ou professionnelle, le divorce des parents, la perte d’un proche par accident. Et celles que nous recherchons et qui nous libèrent : la fin d’une relation toxique, d’une maladie, d’une dépendance.

Dernier jour, derniers mots, dernier regard, dernière caresse, dernier verre, ces événements sont toujours des marqueurs existentiels, mais pas toujours des fins. Comment y répondre autrement que par l’appréhension, la tristesse et la nostalgie ? Les dernières fois clôturent des cycles, provoquent de nouveaux départs, chapitrent nos vies. Elles interrogent le temps qui court, déterminent notre rapport à l’instant présent. » S. G.

