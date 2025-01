Uwe Wittstock, Marseille 1940. Quand la littérature s'évade

Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

Après le succès de Février 33, le grand historien allemand Uwe Wittstock revient avec un nouvel essai passionnant : Marseille 1940. À partir de la principale ville portuaire en « zone libre », il raconte l’invasion de la France par l’Allemagne et les destins brisés de tous les réfugiés qui avaient fui la barbarie nazie outre-Rhin.

Écrit comme un roman, ce livre d’histoire est à la fois la biographie d’un héros aussi exceptionnel que méconnu – le journaliste américain Varian Fry, à la tête du comité de secours qui sauva des milliers de vie par l’attribution de visas –, et une galerie de portraits où l’on croise les plus grandes figures intellectuelles et artistiques de l’époque – Hannah Arendt, Walter Benjamin, Heinrich Mann, Anna Seghers, André Breton, Max Ernst ou encore Chagall. Relégués au rang de parias par l’instauration du régime de Vichy, tous ces personnages se côtoient dans un climat d’ébullition extraordinaire et rêvent d’embarquer pour l’Algérie, le Portugal ou les États-Unis. Au même moment, la cité phocéenne se transforme en piège à ciel ouvert avec la collaboration, l’adoption de mesures anti-juives et le durcissement de la surveillance policière. Dans ce tourbillon dramatique, seul Varian Fry garantit l’espoir…

Grâce à une puissance narrative unique en son genre et un travail de documentation remarquable, Uwe Wittstock offre un regard inédit sur la Seconde Guerre mondiale avec Marseille 1940.

