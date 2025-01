Cinétismes, hors-série n° 2 : "Le rayonnement des littératures africaines: 30 ans de création et de pensée" (dir. F.-M. Mandou Ayiwouo, J.-P. Fewou-Ngouloure & H. Azérad)

Ce double-numéro spécial de Cinétismes vise à mettre en lumière le renouvellement des littératures africaines sous l’angle de la création esthétique et de l’évolution de la pensée, telles qu’elles ont été mises à l’honneur dans le livre fondamental assemblé par Achille Mbembe et Felwine Sarr, et issu des Ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar et à Saint-Louis-du-Sénégal en 2016, Écrire l’Afrique-monde (2017), qui fut rapidement traduit en anglais par Drew Burk et publié par Polity Press en 2022, avec le deuxième volet des Ateliers, The Politics of Time : Imagining African Becomings (Polity, 2023, trad. Philip Gerard). Rayonnement qui dépasse la sphère de la littérature et de la philosophie, par le biais de l’émergence de nouvelles figures littéraires et créatrices issues des webtechnologies, comme Cinétismes s’attache à le montrer depuis sa création.

Au sommaire, en libre accès, des contributions multi/interdisciplinaires, y compris sur l’œuvre du grand peintre camerounais Jean David Nkot.



Sommaire…



Présentation. À l’écoute de l’Afrique-monde : le rayonnement des littératuresafricaines, 30 ans de création et de pensée,

Faty-Myriam Mandou Ayiwouo, Jean-Pierre Fewou-Ngouloure & Hugues Azérad

Chapitre 1| Un Théâtre dans la violence : célébration de 10 ans de réflexions croiséesautour de l’œuvre artistique de Jean David Nkot (2015-2025),

Jean David Nkot,Michaëla Hadji-Minaglou, Faty-Myriam Mandou Ayiwouo

Chapitre 2| Réécrire la révolte, restaurer la figure d’Antigone ou réhabiliter les morts ?

Myriam Marina Ondo, Kokou Henekou

Chapitre 3| La représentation de la dialectique du pouvoir politique chez Norbert Zongo à travers le parachutage,

Ameyao Attien Solange Inerste

Chapitre 4| Violence conjugale et figures féminines chez Djaïli Amadou Amal,

ArianeNgabeu

Chapitre 5| Fantasy and the origins of the City in the African Novel,

LolaAkande

Chapitre 6| Les Chiens Écrasés de Pierre Olivier Emouck : entre autofiction etintergénéricité,

Luc Didier Ze Ngono

Chapitre 7| Interculturalité et intertextualité dans Sabena, roman d’Emmanuel Genvrin,

Guy Razamany, Adèle Franky

Chapitre 8| The Socio-political Problems in Germinal and God’s Bits of Wood:Reinterpreting Zola and Sembène to understand the socio-political Problems of the Sahel Countries between 1990–2024,

Sawel Awuni

Chapitre 9| De la camerounisation du français à la convivialité sociale. Analysesémantico-guillaumienne des énoncés conversationnels oraux ou scripturaux dans l’espace francophone camerounais,

François Mbarga

Chapitre 10| Pratiques socio-identitaires urbaines et articulation de la matérialitélangagière au Cameroun : comprendre les variants et les invariants communicatifs,

Madeleine Ngo Ndjeyiha

Dossier | Varia

Chapitre 11| Manuels de français du primaire au Cameroun : quelle transpositiondidactique pour la notion de développement durable ?

Raphaël Adiobo Mouko, Edima Mbongo Antoinette

Chapitre 12| Perspectives transdisciplinaires sur le développement inclusif en Afrique :des approches d’Arendt et di Méo à la Kénose politique,

Luc Ngoué Mbaha, RogerMondoué

Chapitre 13| Politisation de l’action publique en situation de crise sanitaire de covid-19 : des stratégies de riposte aux luttes politiques dans l’espace public au Cameroun,

Aboubakar Sidi Njutapwoui

Chapitre 14| Le chaos et les enjeux épistémologiques de l’ouverture de la raison : de Feyerabend à Serres,

Marlène Sokeng-Fomena