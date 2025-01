Consoler et guérir. La consolation au prisme des sciences humaines et sociales (Aix-en-Provence)

Face aux fléaux en tous genres qui ont coutume de s’abattre sur le genre humain, les Grecs et les Romains se fiaient aux vertus curatives du logos, prodigué par une parole amicale. Aussi, de l’Antiquité grecque au XVIIe siècle s’est progressivement forgé un arsenal discursif qui a alimenté une littérature visant à dissiper ou à modérer le chagrin suscité par les événements malheureux ou considérés comme tels. Qu’en est-il aujourd’hui ? Si la consolation trouve encore une place dans nos pratiques sociales, non seulement ses liens originels avec la rhétorique se sont fortement distendus mais elle est sortie du champ de la philosophie contemporaine, qui en dénonce les illusions ou la complaisance. La mission de soulager l’affliction est désormais majoritairement dévolue à la médecine, à la psychothérapie, quelquefois encore à la religion, le plus souvent aux exercices de développement personnel, dont certains se prétendent fondés sur l’enseignement des philosophes antiques. Mais la consolation n’a pas totalement disparu du champ littéraire, qui persiste à en assumer la traduction fictionnelle ou l’expression poétique.

Pour mieux saisir les enjeux d’une pratique qui est l’aboutissement d’une longue histoire, nous proposons d’examiner et de confronter les dispositifs mis en œuvre aujourd’hui pour accompagner, prendre en charge, soulager les affligés (de la cuisine à la psychothérapie, en passant par la botanique, les rituels ou l’art-thérapie), mais aussi de laisser toute la place aux regards critiques portés sur ces approches. Cette journée d’étude s’inscrit dans un projet de recherche dont l’un des résultats est la publication d’une d’anthologie (Bibliothèque idéale de la consolation de l’Antiquité au XVIIe siècle, à paraître aux Belles Lettres en 2025). L’objectif est de croiser les perspectives disciplinaires afin de mieux comprendre le phénomène de la consolation et notamment le statut et le rôle qui lui sont attribués dans nos sociétés.

