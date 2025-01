Séminaire "Communauté et pouvoir de la fiction" 2025 de l'EUR FRAPP (Université Paris-Est Créteil)

L'EUR FRAPP, école universitaite de recherche de l'Université Paris-Est Créteil, est un cursus interdisciplinaire d’excellence, en Master et en Doctorat, adossé à un programme scientifique inédit sur les relations entre pouvoir et langage.

Elle propose un séminaire de Master qui s'adresse également aux personnes inscrites en doctorat intitulé

" Communauté imaginée et pouvoir de la fiction "

les vendredis - du 31 janvier au 11 avril 2025

Université Paris-Est Créteil, Campus Centre, salle i1-323

Inspiré de la relecture de Benedict Anderson par Homi K. Bhabha, le séminaire confronte les pensées de la communauté (Georgio Agamben, Jean-Luc Nancy, Edouard Glissant, etc.) aux communautés imaginaires en mobilisant la notion de fiction.Cette confrontation s’opère dans une perspective transhistorique, depuis les premières théories dérivées d’Aristote jusqu’aux relectures récentes (Schaeffer par exemple).

Le séminaire sonde en particulier le pouvoir de la fiction littéraire et artistique face aux fictions de communauté, aux mauvaises fictions du storytelling néo-libéral, aux crises de la démocratie ; il s’attache à réfléchir aux liens entretenus entre la fiction et le monde réel, dans divers contextes culturels et en s’appuyant sur le dialogue de littéraires, de philosophes, d’artistes, etc. sous forme de conférences ou séminaires.

Séminaire de Master ouvert aux personnes inscrites en doctorat.

Contact, information: scol.eur.frapp@u-pec.fr

Programme complet:

Séance 1 - 31 Janvier

Yolaine PARISOT, UPEC, LIS: Autour de la communauté et des fictions de communauté

Séance 2 - 07 Février

Anne TEULADE, UPEC, LIS : L'émergence de la fiction comme monde possible aux XVIe et XVIIe siècle : créer des communautés nouvelles

Séance 3 - 14 Février

Sylvie DUCAS, UPEC, LIS : Communauté imaginaire de l’écrivain et de ses lecteurs (1)

Séance 4 – 21 février

Sylvie DUCAS, UPEC, LIS : Communauté imaginaire de l’écrivain et de ses lecteurs (2)

Séance 5 - 07 Mars

Graciela VILLANUEVA, UPEC, IMAGER : La nation comme communauté imaginée : perspectives latino-américaines

Séance 6 - 14 Mars

Graciela VILLANUEVA, UPEC, IMAGER : La communauté comme utopie ou comme dystopie : lectures de Jorge Luis Borges

Séance 7 - 21 Mars

Anne TEULADE, UPEC, LIS : La réalité de la fiction chez Cervantès : communautés dissidentes et communautés de lecteurs

Séance 8 - 28 Mars

Sylvie DUCAS, UPEC, LIS : Hervé Guibert (À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie) et Pierre Bergounioux (Carnet de notes) : deux façons de faire communauté avec leurs lecteurs

Séance 9 – 4 avril

Anne TEULADE, UPEC, LIS : La fiction romanesque, lieu d''élaboration d'une communauté des vaincus de l'histoire

Séance 10 – 11 Avril

Yolaine PARISOT, UPEC, LIS : Faire communauté dans la fiction postcoloniale : contre-fictions politiques caribéennes et africaines

Plan pour se rendre au séminaire: https://www.u-pec.fr/fr/plans-d-acces/campus-centre-de-creteil

Suivre les actualités de l'EUR FRAPP: https://eurfrapp.u-pec.fr/