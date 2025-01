"Le poème en presse. Esthétiques et poétiques du poème en prose dans les journaux et les revues de la seconde moitié du XIXe siècle (1840-1900)". Soutenance de M. Alessio Baldini (Sorbonne nouvelle, dir. A. Sanna & H. Scepi)

Cette recherche explore les rapports génétiques, génériques et éditoriaux entre le poème en prose et la presse, à l'aune de la constitution et de la diffusion de cette forme poétique dans les périodiques français de la seconde moitié du XIXe siècle. Des esthétiques et des poétiques se laissent saisir au prisme de ces multiples rapports. Elles permettent d'interroger la lettre et le sens d'une forme d'écriture aux visées et aux trajectoires irrégulières et mouvementées. Selon l'ordre chronologique et selon les différents contextes de publications périodiques, il s'agit de reconstituer et de clarifier, à travers une approche historique et philologique, les conditions de l'émergence du poème en prose à côté de celle des principaux genres journalistiques du XIXe siècle (physiologie et chronique de mœurs, récit fantaisiste, légende d'artistes, récit de voyage et reportage). Cette thèse se propose ainsi d'offrir un panorama d'auteurs méconnus ayant participé, par des publications individuelles ou sérielles, à l'effort collectif d'un genre qui n'en est pas un, partout chez lui mais nulle part aussi bien que dans sa perpétuelle errance. Les annexes composent l'anthologie de la totalité du corpus de poèmes en prose, collectés et transcrits à travers un dépouillement systématique de périodiques actifs entre les années 1840 et 1900.

748 pp (dont thèse 445 pp., annexes 290 pp.).

la thèse sera soutenue le 5 février 2025, à la Sorbonne Nouvelle

