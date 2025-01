En revenir. Gestes d'enquêtes dans le champ de l'art actuel (Valenciennes)

<< EN REVENIR. Gestes d’enquêtes dans le champ de l'art actuel est une manifestation qui débute par une journée de colloque le mercredi 5 février à Valenciennes au Campus les Tertiales de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, rue des Cent-Têtes.

Ce colloque propose d’examiner les gestes de l’enquête dans l’art, avec le caractère interdisciplinaire que cela revêt, pour en définir les spécificités et ses modalités dans la création. Nous l’envisageons comme un laboratoire de formes et un espace d’échanges mouvants et plastiques s’appuyant sur deux axes : revenir à l’enquête, et revenir de l’enquête. À partir d’un état des lieux des gestes d’enquêtes dans le champ de l’art actuel, nous interrogerons donc ses méthodes et ses outils, en les confrontant en particulier à ceux du journalisme, de l’anthropologie, de la sociologie, de la littérature, du cinéma… Ces différentes perspectives nous amèneront à envisager les récits d’enquêtes (sous leur forme écrite, ou d’installations, ou de performances) avec un éclairage tout particulier sur l’art de filmer l’enquête et la figure de l’enquêteur·rice, quand le terrain se renverse, quand le terrain le renverse.

Nous accueillerons conférences, performances et projections de films de :

Lou Syrah | Journaliste et autrice ;

Marion Boudier | Dramaturge, maîtresse de conférences en études théâtrales, CRÆ-UPJV, Amiens ;

Sasha Jouot | Artiste et doctorant·e en arts plastiques, laboratoire Babel, Université de Toulon ;

Paul Heintz | Artiste et cinéaste ;

Marcelline Delbecq | Artiste écrivaine, traductrice et docteure du programme SACRe à l’ENS ;

Bruno Goosse | Artiste chercheur et enseignant à l’Académie Royal des Beaux-Arts de Bruxelles ;

Éric Valette | Artiste et Professeur des universités, CRÆ-UPJV, Amiens.

Le programme complet est accessible sur le site ici : https://enrevenir.wixsite.com/enrevenir/colloque

Comité d'organisation

Anna Buno | artiste et doctorante, Centre de Recherche en Arts et Esthétique, Université de Picardie Jules-Verne, Amiens

Henri Duhamel | Professeur agrégé, Laboratoire de Recherche Sociétés et Humanités - DeScripto, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes

Philippe Fauvel | Maître de conférences en études cinématographiques, Centre de Recherche en Arts et Esthétique, Université de Picardie Jules-Verne, Amiens

Angelina Toursel | Maîtresse de conférences, Laboratoire de recherche sociétés et humanités - DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes

Conseil scientifique

Sally Bonn | Maîtresse de conférences, CRÆ-UPJV

Marion Boudier | Maîtresse de conférences, CRÆ-UPJV

Nicolas Devigne | Maître de conférences, DeScripto/LARSH-UPHF

Amos Fergombé | Professeur des Universités, DeScripto/LARSH-UPHF

Philippe Useille | Maître de conférences, DeVisu/LARSH-UPHF

Éric Valette | Professeur des universités, CRÆ-UPJV.