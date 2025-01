Formes littéraires et ressources de la pensée morale (ENS Paris)

Sous la direction de

Jean-Charles DARMON (ENS/UMR 8241 « République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie) et d’Emmanuel BURY (Sorbonne-Université/CELLF)

École normale supérieure, 45, rue d'Ulm - Paris Ve (salle Celan)

Horaires : 16h-18h

Le propos de ce séminaire s’inscrit dans une réflexion sur les formes de la pensée morale à l’âge classique poursuivie dans le cadre de Centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale (UMR « République des savoirs). Il s’agira , dans le prolongement des travaux des années précédentes, et dans le sillage de divers volumes publiés par notre équipe (Pensée morale et genres littéraires, L’immoralité littéraire et ses juges, Scepticisme et pensée morale, Penser par maximes : La Rochefoucauld dans la République des Lettres…) de réexaminer la poétique et la pratique des différents genres littéraires en s’interrogeant sur les types d’expérience morale et de questionnements axiologiques auxquels ils furent liés, entre Age Baroque et Lumières.

Programme

3 février 2025 : J-Ch. Darmon et E. Bury

Présentation du séminaire, questions liminaires

10 février 2025 : E. Bury (Sorbonne Université/CELLF/m.associé RDS)

« La morale à l’épreuve du récit dans les Contes de La Fontaine »

17 février 2025 : J.Ch. Darmon (ENS/UMR RDS)

« Vanités et Liberté. Variations libertines autour de L’Ecclésiaste d’un genre à l’autre »

10 mars 2025 : Ch.-O. Stiker-Metral (Lille/ ALITHILA), m.associé UMR RDS)

« La Rochefoucauld d’un genre à l’autre: art de la prose et exercice de l’esprit »

17 mars 2025 : Guillaume Navaud (CPGE L.Henry IV/m.associé UAR République des savoirs)

« L’utile n’y entre que sous la forme du délectable’ (Corneille) : le débat sur l’utilité du théâtre en perspective, de l’Antiquité au XVIIe siècle »

24 mars 2025 : Séphane Pujol (Toulouse/ELH)

« Eloquence et morale du style selon Germaine de Staël »

31 mars 2025 : Enrica Zanin (Strasbourg)

« De l’éthique de la vertu au self-help : parcours éthiques de la Renaissance au contemporain »

7 avril 2025 : Fosca Mariani Zini (Tours/CESR)

« Des paroles blessantes entre Moyen-Age et Age Classique »

28 avril 2025 : Frédéric Tinguely (Genève)

« Montaigne subversif »

5 mai 2025 : Frédéric Tinguely (Genève)

« La pensée libre de Robert Challe. Réflexions sur le Journal d’un voyage fait aux Indes orientales ».