Mireille Calle-Gruber, Marion Coste (dir.), Michel Butor en musique

"Vivre et travailler de concert". Telle est la leçon que Michel Butor reçoit de la musique. Lui qui se dit un "musicien refoulé tressaillant d'aise" à la moindre note, se décrit au concert comme un enfant dans un magasin de merveilleux jouets. Du garçonnet qui apprend le violon au poète octogénaire, Michel Butor aura vécu, écrit, rêvé, pensé en musique. Quel que soit le genre de ses écrits, chaque ouvrage est un livre partition ; chaque oeuvre en collaboration une aventure d'harmonie et de rythme. La musique à l'atelier Butor, c'est une façon d'être au monde : de refuser de fermer les frontières entre les époques, les pays, les cultures ; de travailler à ouvrir des trous dans les remparts ; de se sentir vibrer avec les flux et les énergies planétaires.

Mireille Calle-Gruber, écrivain, Professeur des Universités à La Sorbonne Nouvelle a publié une trentaine de livres dont la Biographie de Claude Simon «Une vie à écrire» (Seuil, 2011) et récemment « Réinventer les alphabets » Claude Simon et Gaston Novelli (Éditions HD, 2024).

Marion Coste est docteure en langue et littérature françaises et agrégée de lettres modernes. Ses travaux de recherche portent sur les rapports entre littérature et musique en littérature française et francophone.