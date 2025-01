Usages et exploitations des mémoires de l’Antiquité (ERC AGRELITA, Caen)

Cycle de séminaires organisé dans le cadre de l'ERC AGRELITA - The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities.

7 février 2025 ∣ 14h-16h30 ∣ Salle des Actes (MRSH)

Emilie Poiré (EPHE-PSL, Histara), « D’Antioche à Fontainebleau. Les divinités chasseresses des Cynégétiques d’Oppien »

7 mars 2025 ∣ 10h-12h30 ∣ Amphi Vauquelin

André Descorps-Declère (Université de Caen Normandie, Craham), « Sélectionner, couper et mélanger ou la réécriture médiévale de quelques portraits d’empereurs romains païens dans le premier Moyen Âge (VI e -X e siècles) »

28 mars 2025 ∣ 10h-12h30 ∣ Amphi Vauquelin

Marie-Agnès Lucas-Avenel (Université de Caen Normandie, Craham), « Mémoire et usages des passés antiques dans l’historiographie italo-normande de la fin du XI e siècle »

16 mai 2025 ∣ 14h-17h30 ∣ Salle des Actes (MRSH)

Aleksander Musin (Université de Caen Normandie, Craham), « “…Car les Grecs sont des menteurs jusqu’à nos jours”. Le destin médiéval de la Grèce antique en Europe orientale : usages et abus »

Yann Calvet (Université de Caen Normandie, LASLAR), « La chute de l'empire américain. Le cinéma américain face à la question du déclin »

Ces séances de séminaire seront suivies de deux journées d’études sur le même thème, les 12 et 13 juin 2025 à l’Université de Caen Normandie (programme à venir).

Illustration : Le Banquet de Phinée, in pseudo-Oppien, Cynégétiques, 1554, Paris, BnF, Grec 2736, fol. 33r.