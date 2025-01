Séminaire Littératures médiévales et Genre (LIMA.GE) : Savoirs situés, focalisation, « Male Gaze » : les notions de point de vue et de perspective face aux enjeux épistémologiques en études littéraires sur les textes anciens (ENS Paris)

Séminaire Littératures médiévales et Genre (LIMA.GE) :

Savoirs situés, focalisation, « Male Gaze » : les notions de point de vue et de perspective face aux enjeux épistémologiques en études littéraires sur les textes anciens

Ecole Normale Supérieure Paris, 29 janvier 2025, salle CELAN, 45, rue d’ULM, rez-de-chaussée

16h-19h

Les études genre ne portent pas seulement sur l'étude des rapports sociaux de sexe ou de leurs représentations, elles entrainent aussi les enjeux épistémologiques et invitent à interroger la position de ceux et celles qui produisent le savoir. Des chercheuses comme Nancy Hartsock ou Donna Haraway interrogent le discours scientifique sur sa prétention d’accéder à une vision infinie et abstraite. Quelles répercussions ces mises en garde contre la tentation de "voir de nulle part" ont-elles sur la pratique des études littéraires?

Si les notions de point de vue, de perspective et de polyphonie sont familières en théorie de la littérature, leurs points d'application restent le plus souvent intrinsèque aux œuvres étudiées. Une invitation à situer la réflexion épistémologique modifie-t-elle le maniement des instruments méthodologiques ? Avec quelles conséquences sur la lecture des textes anciens et de la littérature médiévale en particulier ?

Pour assister à l'événement à distance, prière d'écrire à reseaulima.ge@gmail.com 48h à l'avance.