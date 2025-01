Poésie et philosophie : langage et discours, XVIe-XVIIe s. (Lyon)

Le colloque Poésie et philosophie : langage et discours (XVIe-XVIIe siècle), organisé par Antoine Bouvet (Université Jean Moulin Lyon 3) et Sylvain Josset (Sorbonne Université), se tiendra jeudi 6 et vendredi 7 février 2025 à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (15 quai Claude Bernard, salle Caillemer).

PROGRAMME

Jeudi 6 février

L’inconstance, la raison et la foi dans le premier XVIIe siècle, séance présidée par Michèle Rosellini (ENS Lyon)

- 13h : Accueil des intervenants et buffet.

- 13h30 : Introduction – Antoine Bouvet et Sylvain Josset.

- 13h40 : Maxime Cartron (Université catholique de Louvain) – « "Faites l’amour aux girouettes" : Montaigne et les poètes de l’inconstance (Rousset, Buffum, Boase) »

- 14h30 : Antoine Bouvet (Université Jean Moulin Lyon 3) – « La question d’une philosophie baroque dans les Metamorphoses françoises de Charles Regnault »

- 15h20 : Éric Tourrette (Université Jean Moulin Lyon 3) – « La peur de la mort »

- 16h10 : Pause

- 16h30 : Vincent Carraud (Sorbonne Université) – « Descartes poète »

- 17h20 : Romain Debluë (Lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth) – « "Les transpositions du profane en sacré" : le théâtre catholique de Pierre Corneille »



Vendredi 7 février

L’Europe de la fin de la Renaissance, séance présidée par Michèle Clément (Université Lumière Lyon 2)

- 9h30 : Enzo Ricard (Université Lumière Lyon 2 / Université de Caen) – « La Declamation sur l’incertitude et vanité des sciences d’H.C. Agrippa : la philosophie serait-elle issue des fables poétiques ? »

- 10h20 : Michele Bordoni (Université catholique de Louvain) – « "L’impresa est une philosophie du chevalier comme la poésie est une philosophie du philosophe." Philosophies, rhétorique et poésie dans les entreprises italiennes entre le XVIe et le XVIIe siècle »

- 11h10 : Pause

- 11h30 : Andrea Bocchetti (Università Federico II Napoli) – « "Une anatomie du monde" : la cosmologie poétique de John Donne »



Le dialogue classique (fin XVIIe, début XVIIIe), séance présidée par Olivier Leplatre (Université Jean Moulin Lyon 3)

- 13h30 : Sylvain Josset (Sorbonne Université) – « Pascal et la poésie »

- 14h20 : Laurent Thirouin (Université Lumière Lyon 2) – « La Fontaine, ou la misologie de la fable »

- 15h10 : Bruno Pinchard (Université Jean Moulin Lyon 3) – « Philosophie et poésie dans La Science nouvelle de Giambattista Vico »

Renseignements :

antoine.bouvet1@univ-lyon3.fr

sylvain.josset@gmail.com